В Беларусь приехал кросс-хетчбэк Kia Rio X. Цены - от 33 700 рублей

Источник материала: Tut.by

Обновленная «пятидверка» Kia Rio X , которая пришла на смену Rio X-Line, уже появилась в белорусской продаже.





Rio X-Line появился на белорусском рынке в 2017 году, и в первый год продаж его доля составила 24% от общего числа продаж модельного семейства Rio, а по итогам первых 10 месяцев 2020 года доля хетчбэка достигла уже 56%. В итоге при обновлении семейства Rio кросс-хетчбэк получил еще больше стилистических особенностей, отличающих его от исходного седана .





У Rio X иное оформление радиаторной решетки и более агрессивный передний бампер, сзади имеется крупная серебристая накладка на бампере, а среди прочих примет хетчбэка — окрашенные в черный цвет спойлер на пятой двери, релинги на крыше и накладки на колесных арках. Длина Rio X составляет 4275 мм. Это на 145 мм меньше, чем у седана, при этом кросс-хетчбэк шире на 10 мм (1750 мм) и заметно выше — на 65 мм (1535 мм). Дорожный просвет может достигать 195 мм (с 16-дюймовыми колесами).





Объем багажника у Rio X равен 390 л и 1075 л при сложенных задних сиденьях. Под капотом, как и раньше, два атмосферных бензиновых мотора — 1,4-литровый семейства Kappa (100 л. с. и 132 Нм крутящего момента) и 1,6-литровый семейства Gamma (123 л. с., 156 Нм). Оба имеют систему распределенного впрыска топлива, оснащены системой изменения фаз газораспределения, адаптированы к работе на бензине АИ-92 и агрегатируются с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»).





Rio X получил бачок увеличенной емкости для жидкости стеклоомывателя (5,3 л вместо 4,6 л), а также аккумулятор увеличенной до 60 Ач емкости. На время распыления омывающей жидкости система вентиляции автоматически переключается в режим рециркуляции воздуха, что защищает от попадания постороннего запаха в салон.





Для новинки предусмотрено 9 вариантов исполнения. Цены начинаются от 33 700 рублей за машину с мотором 1.4 и «механикой» в комплектации Comfort. В «базе» есть фронтальные подушки безопасности, ESP, регулируемый по высоте и вылету руль с подогревом, подогрев передних сидений, аудиосистема с радиоприемником и USB-разъемом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски. Версия с «автоматом» стоит 35 тысяч рублей, а за Rio X Comfort с 1,6-литровым мотором необходимо выложить 34 400 рублей («автомат» на 1300 рублей дороже).





Rio X в комплектации Comfort Prize доступен только с мотором 1.6 — за 35 250 рублей с «механикой» и 36 500 рублей за версию с «автоматом». Оснащение тут включает климат-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, Bluetooth, задние датчики парковки и полноразмерную запаску.





Три другие комплектации Rio X располагают 1,6-литровым мотором в паре с «автоматом». Исполнение Style (38 900 рублей) — это красные акценты на решетке радиатора и рейлинги, задние дисковые тормоза, декоративная прострочка в салоне, мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, светодиодные ходовые огни и задние фонари и 15-дюймовые легкосплавные диски с темным покрытием. Комплектация Prestige (40 400 рублей) отличается хромированными дверными ручками, сдвижным подлокотником между передними сиденьями с отделкой искусственной кожей и боксом для мелочовки, боковыми подушками безопасности и «шторками» по всей длине салона, круиз-контролем с ограничителем скорости и аудиосистемой с 6 динамиками.





Наконец, топовое исполнение Premium (43 600 рублей) щеголяет светодиодными фарами, приборной панелью Supervision с 4,2-дюймовым центральным экраном, сиденьями с отделкой из кожзама, водительским креслом с электрорегулировкой поясничной поддержки, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя и 16-дюймовыми колесными дисками.