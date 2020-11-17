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Секретные материалы: принц Чарльз чуть не обручился со своей сестрой

17.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Удивительный факт из биографии принца Чарльза шокировал британцев: до помолвки с Леди Ди, наследник чуть не совершил инцест, сделав предложение своей сестре. 

Эксперт королевской семьи Робер Лейси выпустил откровенные мемуары Battle of Brothers, где рассказал, что Диана Спенсер не была первой девушкой, которую прочили в жены принца Чарльза. Оказалось, что двоюродный дедушка наследника короны Лорд Маунтбеттен хотел, чтобы Чарльз женился на другой.

Принц Чарльз чуть не обручился со своей троюродной сестрой Амандой Нэтчбулл: пикантный инцидент произошел до встречи с принцессой Дианой.

По словам Лейси, Аманда отклонила предложение руки и сердца, но только по самой неочевидной причине: девушка не хотела терять свободу. Также ее испугали строгие правила, царившие в монаршей семье.

Спустя время Чарльз познакомился с Дианой, которая и стала его женой в 1981 году. Этот брак продлился 15 лет. В 2005 году принц женился на любви всей своей жизни – Камилле. Недавно мачеха принца Гарри "подсидела" мятежника и поднялась по карьерной лестнице.

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Неожиданный факт из биографии наследника Елизаветы II удивил поклонников. Как оказалось, мятежный дух принц Гарри унаследовал не только от матери.
 
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