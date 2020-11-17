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Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах в Карабахе

17.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Горожане высказали уверенность в том, что российские военные внесут свой вклад в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Некоторые из них даже посетовали на то, что миротворцы не были введены раньше – тогда можно было бы избежать такого количества жертв.

© Sputnik
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Миротворцев начали перебрасывать в Карабах на минувшей неделе. Десятки транспортных самолетов доставили из России как самих военнослужащих, так и технику и другие необходимые грузы.

Всего миротворческий контингент России в Карабахе насчитывает 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе начинается с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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Российский миротворческий контингент находится в Карабахе, где еще недавно звучали выстрелы. Смотрите на видео, что думают жители Еревана о миротворческой миссии.
 
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