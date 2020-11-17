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В Минске хотят ввести "дополнительные меры" по обеспечению порядка
17.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. План дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины разработали в Мингорисполкоме, цитирует
© Sputnik / Виктор Толочко
Необходимость такого плана мотивирована тем, что граждане, по словам председателя, обращаются в исполком с просьбой обеспечить общественную безопасность. Причины обращений – несанкционированные акции.
"Мы проанализировали ситуацию и подготовили план мероприятий, а также проект решения Мингорисполкома, который выносится на рассмотрение", – сказал Кухарев.
Главы администраций районов до 19 ноября должны внести собственные предложения в разработанный план. Они при этом должны учесть проблемы собственных районов и их особенности.
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Проект решения Мингорисполкома выносится на рассмотрение, а главы администраций до 19 ноября должны будут его актуализировать с поправкой на проблемы конкретного...
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