Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. План дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины разработали в Мингорисполкоме, цитирует БелТА мэра столицы Владимира Кухарева.

Необходимость такого плана мотивирована тем, что граждане, по словам председателя, обращаются в исполком с просьбой обеспечить общественную безопасность. Причины обращений – несанкционированные акции.

"Мы проанализировали ситуацию и подготовили план мероприятий, а также проект решения Мингорисполкома, который выносится на рассмотрение", – сказал Кухарев.

Главы администраций районов до 19 ноября должны внести собственные предложения в разработанный план. Они при этом должны учесть проблемы собственных районов и их особенности.

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