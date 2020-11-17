|
Песков высказался о протестах в Беларуси: Жестокость недопустима, но имеют место и провокации
17.11.2020 16:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, проккоментировал протесты в Беларуси.
«Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», — сказал Песков, которого цитирует
Он добавил, что Москва очень внимательно следит за происходящим в Беларуси и там хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, проккоментировал протесты в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)