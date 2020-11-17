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Песков высказался о протестах в Беларуси: Жестокость недопустима, но имеют место и провокации

17.11.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, проккоментировал протесты в Беларуси.

«Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что Москва очень внимательно следит за происходящим в Беларуси и там хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей.

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, проккоментировал протесты в Беларуси.
 
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