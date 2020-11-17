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Германия перенесла запуск газоснабжения из "Северного потока-2"

17.11.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021 года.

Оператор Gascade сообщил о переносе запуска работы ветки газопровода Eugal. Причиной называют задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры, пишет Liga.net.

Первая ветвь Eugal начала работу 1 января 2020. Ее транспортная мощность - 31 миллиард кубических метров газа в год, двух ветвей вместе - 55 миллиардов.

Сейчас часть Eugal транспортирует российский газ через "Северный поток".

 
 
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Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021...
 
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