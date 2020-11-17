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Германия перенесла запуск газоснабжения из "Северного потока-2"
Источник материала: АФН
Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021 года.
Оператор Gascade сообщил о переносе запуска работы ветки газопровода Eugal. Причиной называют задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры, пишет
Первая ветвь Eugal начала работу 1 января 2020. Ее транспортная мощность - 31 миллиард кубических метров газа в год, двух ветвей вместе - 55 миллиардов.
Сейчас часть Eugal транспортирует российский газ через "Северный поток".
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Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021...
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