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Основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на защиту окружающей среды

17.11.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $791 млн долларов 16 организациям, которые занимаются сохранением окружающей среды. Об этом он сообщил в Instagram.

"В течение последних нескольких месяцев я учился в группы невероятно умных людей, которые приложили усилия для борьбы с изменением климата и его последствиями для общин во всем мире. Меня вдохновляет то, что они делают, и рад помочь им масштабироваться. Пожертвования в размере $791 млн - это только начало моего обязательства в размере $10 млрд на финансирование ученых, активистов, общественных организаций и других. Мы все можем защитить будущее Земли через смелые действия уже сейчас", - написал Безос.

По его словам, эти организации "работают над инновационными, амбициозными и динамическими решениями".

Гранты получат Фонд ClimateWorks, Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов и другие.

Суммы грантов составляют от 5 до 100 млн долларов.

 
 
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Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $791 млн долларов 16 организациям, которые занимаются сохранением окружающей среды. Об этом он сообщил в Instagram.
 
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