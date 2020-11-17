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Трое детей попали под машину, переходя дорогу возле Ждановичей
Источник материала: Навiны
Три восьмилетних школьника — два мальчика и девочка — попали под автомобиль вблизи агрогородка Ждановичи под Минском. Дети госпитализированы, девочка получила тяжелы травмы.
ДТП случилось днем 15 ноября. Дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершил наезд легковой «Мерседес» под управлением 49-летней женщины.
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Три восьмилетних школьника — два мальчика и девочка — попали под автомобиль вблизи агрогородка Ждановичи под Минском. Дети госпитализированы, девочка получила...
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