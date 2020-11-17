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Трое детей попали под машину, переходя дорогу возле Ждановичей

17.11.2020 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три восьмилетних школьника — два мальчика и девочка — попали под автомобиль вблизи агрогородка Ждановичи под Минском. Дети госпитализированы, девочка получила тяжелы травмы.

Трое детей попали под машину, переходя дорогу возле Ждановичей

ДТП случилось днем 15 ноября. Дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершил наезд легковой «Мерседес» под управлением 49-летней женщины.

Как сообщает Следственный комитет, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

 
 
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Три восьмилетних школьника — два мальчика и девочка — попали под автомобиль вблизи агрогородка Ждановичи под Минском. Дети госпитализированы, девочка получила...
 
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