Пора «переобуваться», но одни шины не спасут — в Минске выпал снег, водители заговорили про день жестянщика

Источник материала: Onliner

По Правилам дорожного движения зимняя резина в обязательном порядке должна быть установлена на автомобилях с 1 декабря. Но погоде ПДД не указ, и, как показывает практика, резкая смена погодных условий и несет наибольшую опасность для дорожной обстановки. Сегодня в Минске выпал снег — не дождался декабря. Выпал и остался лежать. Как ездить в таких условиях, с ходу вспомнили не все. В результате ДТП и разговоры про день жестянщика.

Аварии

Из недавнего. Сегодня на улице Полярной в ДТП попал автомобиль такси. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяны Сподабаевой, водитель Renault, двигаясь по улице Полярной со стороны улицы Франциска Скорины в направлении улицы Подлесной, при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.





Или вот еще: на проспекте Независимости, в районе пересечения с улицей Филимонова, в столб врезалась Kia.

— По предварительной информации, водитель Kia двигалась по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении улицы Филимонова и при торможении не справилась с управлением: выехала на встречную полосу движения и совершила наезд на осветительную мачту. Пострадавших нет, — рассказали в ГАИ Минска.









Пора «переобуваться»? Конечно пора. Но одни шины, как показывает практика, от неприятностей не спасают: оба автомобиля из описанных случаев были как раз на «зиме».

Рекомендации ГАИ

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, учитывать погодные условия.

— Стоит еще раз напомнить водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, не дожидаясь 1 декабря, установить зимнюю резину. Не допускайте резких маневров, торможений, не превышайте скоростной режим, — призвала начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.

Пешеходам же указывают на то, что необходимо пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Торопиться не стоит: лучше лишний раз посмотреть по сторонам, убедиться, что водители останавливаются и пропускают.

Что там с «переобувкой»? Вспоминаем правила

Как выбрать подходящий комплект зимней резины для своего авто, можно почитать в нашей методичке .

А пока напомним, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Переобулись на «зиму»?

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А если не «переобуться?»

Если не сменить шины, то многократно возрастает риск возникновения опасных ситуаций на дороге — это главное. Ну и штрафы для недисциплинированных водителей, разумеется, тоже предусмотрены.

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена ч. 5 ст. 18.22 КоАП, которая влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек).

В случае, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по ч. 3 ст. 18.12 КоАП («Управление транспортным средством, имеющим неисправности») — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины (до 27 рублей). Повторное в течение года игнорирование данного требования повлечет наложение штрафа от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).

Что будет с погодой?

Какой бы ни была зима в этот раз, нужно готовиться к тому, что и погодные, и дорожные условия станут сложнее. Осадки, короткий световой день, гололедица — все это привычные факторы для этого времени года, нужно только перестроиться на зимний, осторожный режим поведения на дороге.

Белгидромет сообщает, что завтра, 18 ноября, в Беларуси будет облачно, на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью –5...+1, днем –1...+6; по западу страны теплее: ночью +2...+7, днем +7...+10.

В последующие дни должно немного потеплеть, но осадки, по крайней мере кратковременные, все равно прогнозируются.

Обстановка в Минске

По состоянию на 16:25 в Минске 3-балльные пробки, согласно информации сервиса «Яндекс.Карты». Заторовые ситуации наблюдаются на проспекте Пушкина в районе пересечения с улицей Ольшевского, на улице Якуба Коласа в районе пересечения с улицей Сурганова, пробка на проспекте Машерова (от проспекта Независимости до улицы Куйбышева) и на улице Куйбышева (от проспекта Машерова до улицы Веры Хоружей).

На Куйбышева, кстати, с 15:24 из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №12, 22, 29, 40. Движение было организовано по улице Богдановича, сообщает «Минсктранс». В 16:15 все относительно нормализовалось.

В целом пока все спокойно, но вечерний час пик приближается.

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