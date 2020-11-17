«На этой неделе порядок должен быть наведен». Лукашенко о стихийных мемориалах

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко на очередном совещании высказался по поводу стихийных мемориалов, которые возникают во дворах Минска, да и о самих дворах в целом. Отрывок из его речи опубликовал « Пул Первого ».

— Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Кладбища и мемориалы — это психологическое воздействие на население. Люди это видят: «Ах! Ох! Кладбище!» и так далее. Но что самое опасное? Начался процесс радикализации, это уже все отметили. И эти дворы уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки и, как результат, то, что произошло на одной из площадок спортивных. Спортивная площадка, которую я лично давал команду построить для детей... Они ее превратили в кладбище. Основная цель, чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны, — считает Александр Лукашенко.

Он также поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко вместе с генеральным прокурором разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение мемориала, возникшего на «площади Перемен». Фамилии этих деятелей, по его словам, известны.

— Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы. Там, где они должны быть, — на кладбище, чтобы люди видели, что мы не варвары. Они же это наверняка знают, но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял, — рабы, они их рабами назвали.

Им надо показать, что это варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем, но говорите правду. Сказал неправду — отвечай.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что Минск и другие города в кладбища превращать нельзя.

— Мемориалов как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет.

Лукашенко поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и Наталье Качановой, как уполномоченному президента по городу Минску, разработать проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

— Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям подписывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен.

Премьер-министру и главе своей администрации предложил сориентировать все регионы страны, чтобы там тоже поступили подобным образом.