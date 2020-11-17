«Стрела» пересядет на новые Mercedes GLE? Это одна из самых мощных версий

Источник материала: Tut.by

Инстаграм-канал Типичный Борисов опубликовал видео из неизвестного гаража с десятком новых кроссоверов Mercedes-Benz в окраске спецподразделения «Стрела». Канал сообщает, что автомобили находятся в этом гараже уже несколько месяцев. Рассказываем, что это за машины.

На видео сняты кроссоверы Mercedes-Benz GLE. Да не простые. Решетка радиатора с вертикальными прорезями говорит о том, что это мощная версия Mercedes-AMG GLE 53. Первый экземпляр этого кроссовера белорусский импортер привез в Минск в самом конце прошлого года.



Так выглядит автомобиль в гражданском обличии

Чем примечательна эта версия? Во-первых, ценой. Базовый Mercedes-AMG GLE 53 стоит от 72 тысяч евро, но желание покопаться в бесконечном списке опций запросто уведет цену далеко за 100 тысяч евро. Но это вовсе не значит, что машины для "Стрелы" были приобретены за эти деньги: такие партии покупаются напрямую у завода, а не через региональных дилеров и условия закупок индивидуальные. Так что ценник мог быть вполне ниже рыночного. Это общемировая практика.

Автомобиль отличается оригинальным обвесом, сзади его можно узнать по сдвоенным патрубкам выхлопной системы AMG Performance, которая позволяет менять тембр звучания.



Фото из архива AUTO.TUT.BY

В салоне — роскошная кожа «наппа» и спортивные кресла. А также виртуальная панель приборов и огромный экран мультимедийной системы.

Под капотом у версии Mercedes-AMG GLE 53 — 3-литровый бензиновый V6 мощностью 435 л.с. Выдавать такие характеристики двигателю помогает не только традиционный турбокомпрессор, но и электрический, который устраняет эффект «турбоямы». Кроме того, на помощь приходит гибридная система EQ Boost. Она представляет собой стартер-генератор, установленный на хвостовике коленвала. Система не только запускает двигатель и рекуперирует энергию на торможении, но и помогает AMG GLE 53 на старте, выдавая 22 л.с. и 250 Нм. Это позволяет кроссоверу похвастаться завидной динамикой: с 0 до 100 км/ч AMG GLE 53 разгоняется за 5,3 секунды, а максимальная скорость по традиции ограничена на отметке 250 км/ч.

Между прочим, нынешние BMW GT 550i, которые ездят в «Стреле», и мощнее, и быстрее — 450 л.с. и 4,8 секунды до «сотни».



Фото из архива AUTO.TUT.BY

Пока что новые Mercedes-AMG GLE 53 в качестве машин сопровождения замечены на дорогах не были.