После разгона на «Площади перемен» нашли гильзу от пистолетного патрона. Рассказываем про нее

Источник материала: Tut.by

В это воскресенье, 15 ноября, силовики провели на столичной «Площади перемен» массовые задержания защитников мемориала погибшему Роману Бондаренко (сам мемориал после этого был убран, а цветы и лампадки перенесли на Северное кладбище). В ходе этого применялись спецсредства. Среди гильз, оставленных людьми в форме, жители района нашли одну, очень похожую на гильзу от пистолетных патронов. Фото предмета появились в Telegram-канале «Белсата», и 42.TUT.BY разбирается, что это было.



Фото: belsat.eu

Какие гильзы обычно находят в Беларуси после очередного подавления?

Выбор здесь не очень большой. Среди огнестрельного оружия, используемого силовиками, абсолютное лидерство держат помповые дробовики ( Mossberg , РМБ-93 , МР-133 , «Ремингтон 870» и другие), советские полуавтоматические карабины «Сайга» и, в редких случаях, модный итальянский «полуавтомат» Benelli M4 .

Как правило, все они выполнены в 12-м калибре, и гильзы после стрельбы остаются плюс-минус одинаковые, только от патронов разных производителей.

Отмечено как минимум несколько случаев стрельбы из травматических пистолетов «Оса» , однако ни одной гильзы от нелетального патрона 18×45 (ее ни с чем не перепутаешь) мне на глаза не попадалось.

В октябре на Сурганова и, возможно, в других местах, могли стрелять из автоматов Калашникова АК-74 (с насадкой для холостой стрельбы или без — неизвестно), но автоматных гильз также почти не находили.

Гильзы от светошумовых гранат в счет не идут, они гораздо больше. Однако повторимся: ничего, напоминающего гильзы от пистолетных патронов, на глаза пока ни разу не попадалось.

Безусловно, у многих силовиков есть пистолеты, от простых макаровых до «глоков» и P226, но стрелять из них не торопятся. Нелетальных боеприпасов для такого оружия нет, и, как правило, силовики или просто угрожают пистолетом людям (как на фото ниже), или вообще не достают короткоствол.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Гильза от пистолетного патрона — но какого?

Однако гильза, найденная на «Площади перемен», никак не напоминает 12-й калибр — это явно часть патрона калибром не больше 10 миллиметров. Форма — цилиндрическая (непохожая на гильзу бутылочной формы от 5,45×39 от АК-74).

Ближе всего по форме и габаритам к найденному предмету — гильзы от советского патрона 9×18 и западного 9×19 Parabellum. Первыми стреляют из макарова и стечкина, вторыми из Glock, Sig Sauer P226 и пистолетов-пулеметов Heckler&Koch MP5 (но последние, как и пистолеты Стечкина, ни разу не были замечены у силовиков на разгонах протестов).



Фото: belsat.eu

Однако хоть предмет и похож на гильзы от патронов 9×18 и 9×19, некоторые отличия все же имеются. Полное сходство мы нашли лишь с одним боеприпасом — нелетальным патроном 10×28 мм.

Это современный российский патрон травматического действия, разработанный компанией АКБС — в свое время именно эта фирма заказала в Словакии разработку и производство пистолета Grand Power T10, считающегося сегодня самым мощным «травматом» на российском рынке.

Собственно, именно несовершенство работы Grand Power T10 с традиционными нелетальными патронами 10×22Т и побудило АКБС разработать новый собственный боеприпас. Патрон 10×22 оказался коротковат для пистолета, сделанного на основе боевого K100 под патрон 9×19, в магазине он болтался и «любил» перекосы и заклинивания.

Дело в том, что шарообразная нелетальная пуля имеет меньшие габариты, чем цилиндрическая пуля патрона 9×19. Недостаточную длину имел и сам патрон. Разрабатывая боеприпас 10×28, российские оружейники просто удлинили до 28 миллиметров гильзу 9×19, после чего патрон обрел необходимые габариты для бесперебойной работы автоматики. Пистолет под этот боеприпас назывался уже Grand Power T12.

После этого специалисты АКБС неожиданно получили едва ли не самый мощный нелетальный пистолетный боеприпас с большой дульной энергией. Эффективность стрельбы патроном 10×28 считается высокой, несмотря на достаточно легкую пулю (всего два грамма).

Фотография гильзы вполне подтверждает наше предположение, возникшее после инцидента на столичной Немиге. Мы рассказывали (и показывали), как на видео невысокого качества силовик размахивал пистолетом (и, кажется, стрелял из него в воздух), похожим на Grand Power T12 . Таким образом, сейчас был найден и остаток патрона, созданного именно для этого пистолета.