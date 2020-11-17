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«Показания сможете дать на допросе». Что СК отвечает тем, чьи счета заблокировали из-за BY_help
Источник материала: Tut.by
Читательница Алина стала одной из тех, чьи карточки
Письмо в СК Алина отправила 10 ноября, когда выяснила о блокировке карты. Ответ пришел 17 ноября. В нем говорится, что обращение было рассмотрено в главном следственном управлении центрального аппарата Следственного комитета.
Причина ареста денежных средств на счету —
— Из материалов уголовного дела следует, что арестованные на вашем счете денежные средства поступили для материального стимулирования протестных акций в Республике Беларусь от лиц, являющихся подозреваемыми (обвиняемыми) по уголовному делу, в связи с чем по ст. 46/1 УК подлежат специальной конфискации как средства совершения преступления, — сказано в ответе СК.
Там также отмечается, что, в соответствии со ст. 132 УПК, наложение ареста на имущество отменяется постановлением органа, ведущего уголовный процесс, когда в этом отпадает необходимость. Но в настоящее время «оснований для отмены наложенного ареста не имеется».
— Показания об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежный средств на счет в банке вы сможете дать на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудником органа дознания. Эти показания будут учтены при принятии решения о судьбе арестованного имущества, — сказано в письме.
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В СК говорят, что арестованные деньги «поступили для материального стимулирования протестных акций в Республике Беларусь».
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