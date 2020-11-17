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Сын Виктора Цоя подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя
Источник материала: Tut.by
Сын Виктора Цоя подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя по поводу художественного
По словам сына Виктора Цоя Александра, изначально он хотел, чтобы прокат художественного фильма «Цой» приостановили и предоставили Александру и его дедушке копии ленты.
— Мы планировали их изучить и аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам, — говорит Александр Цой. — Но так случилось, что это уже неактуально, поскольку прокат стартовал 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы — просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими.
Напомним, сын музыканта Виктора Цоя Александр выступает против фильма Алексея Учителя «Цой». Молодой человек
Художественная картина «Цой» рассказывает о водителе, с автобусом которого столкнулся автомобиль кумира миллионов и от столкновения с которым погиб. Режиссер Алексей Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».
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Сын Виктора Цоя подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя по поводу художественного фильма «Цой», который недавно вышел в прокат. Об этом сообщает...
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