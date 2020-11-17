Источник материала: Tut.by

Сын Виктора Цоя подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя по поводу художественного фильма «Цой» , который недавно вышел в прокат. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».



Фото: кадр из фильма

По словам сына Виктора Цоя Александра, изначально он хотел, чтобы прокат художественного фильма «Цой» приостановили и предоставили Александру и его дедушке копии ленты.

— Мы планировали их изучить и аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам, — говорит Александр Цой. — Но так случилось, что это уже неактуально, поскольку прокат стартовал 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы — просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими.

Напомним, сын музыканта Виктора Цоя Александр выступает против фильма Алексея Учителя «Цой». Молодой человек называет фильм «пошлым зрелищем», которое нарушает права наследников, так как при создании фильма, очевидно, использовались сведения о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т. п. Это, считает сын Цоя, нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом.

Художественная картина «Цой» рассказывает о водителе, с автобусом которого столкнулся автомобиль кумира миллионов и от столкновения с которым погиб. Режиссер Алексей Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

Фильм «Цой» Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет