Вентиль срезали и заварили. Мог ли человек «с улицы» перекрыть воду в Новой Боровой?

Источник материала: Tut.by

С воскресенья в Новой Боровой нет воды. Причина установлена: повреждена задвижка в колодце по магистрали подачи воды в район. Проще говоря, пропал вентиль. Разобрались, что это за деталь, которую несколько дней не могут починить или заменить. Спойлер: сантехники говорят, что без знаний и инструмента вентиль не украсть.





Вода в Новой Боровой пропала около 9 утра в воскресенье. Жильцы и обслуживающая компания «А-100 Комфорт» добились того, что около 11 утра в район приехала аварийная служба «Минскводоканала». В итоге ближе к вечеру вода появилась, но потом опять пропала. Причину нашли уже специалисты «А-100 Комфорт» в понедельник — кто-то залез в колодец на пересечении улиц Гинтовта и Небесной (возле билборда) и перекрыл воду. Но воды нет и сейчас.

Как нам рассказали в компании «А-100 Комфорт», их инженеры также обнаружили, что высверлены крепления крышки задвижки, срезан шпиндель (вентиль, если другими словами), а на шпиндель сверху заварена гайка. Если не вдаваться в технические подробности, то тот, кто это сделал, очень постарался, чтобы запорную арматуру было невозможно открыть.





Любой человек может перекрыть воду целому району?

Как нам объяснил сторонний специалист по монтажу сантехнического оборудования, пробраться в колодец с трубами и запорной арматурой не составит труда: откинул крышку люка (обычную, какие мы видим на дороге и тротуарах) — и доступ открыт.

— Правда, нужно знать, в какой колодец залезать. Закрыть-открыть задвижку может каждый, но чтобы отключить целый район, надо еще знать, какую именно задвижку крутить. Вывод: тот, кто это сделал, точно знал, в какой колодец залезать и какую именно задвижку нужно закрывать.

Отметим, что сторонний сантехник вряд ли знает схему расположения колодцев сети центрального водоснабжения. Этой информации не будет и в интернете. Но такая схема точно есть у водоканала.

Можно ли без знания дела снять вентиль с задвижки?

О том, что это не случайное везение, говорит и тот факт, что пропал вентиль заглушки. Его не отломали, а спилили. Ножовкой по металлу это сделать можно, но пришлось бы немало потрудиться. Специалисты говорят, что для этого нужен резак.

Опять же — в колодце работали со сваркой. Все это говорит о том, что здесь работали специалисты со знанием дела. Домашний мастер с бытовым набором ключей этого не смог бы сделать. К тому же один человек (если это не супермастер) с задачей бы не справился — тут нужен помощник.

Плюс сварочный аппарат работает от электричества — значит, его нужно было подключить к источнику питания, например генератору, потому что в колодцах специальных розеток нет. Это могла быть и газосварка, но тогда к месту работы нужно было бы доставить и два больших баллона.





Трудно ли установить вентиль обратно?

С другой стороны, не совсем понятно, почему проблема не устраняется, если известна причина. Специалист говорит, что чисто технически установить или отремонтировать задвижку, даже несмотря на высверленные болты, не составляет проблемы. Это максимум 3−4 часа работы.

Но задвижка до сих пор не отремонтирована. «Минскводоканал» рассказал , что водоснабжение жилого района Новая Боровая будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.

Посмотрим, как сработает распоряжение Александра Лукашенко « взять на контроль » этот вопрос.