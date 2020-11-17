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Вторая АЭС и атомные разработки: Рапота озвучил планы Беларуси и "Росатома"

17.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Вторая АЭС и атомные разработки: Рапота озвучил планы Беларуси и "Росатома"

Sputnik
Президент Беларуси хочет построить еще одну атомную станцию
Во время открытия АЭС в Островце 7 ноября действительно звучало много идей и от руководства "Росатома", и от руководства Беларуси, но "суть их в том, что на этом останавливаться не надо", рассказал Рапота в пресс-центре "Россия сегодня". 

"Вот создали некий центр, генерирующий электричество, но на его базе можно развить, во-первых, очень интересные научно-исследовательские работы, с такой инициативой выступает руководство Института имени Курчатова в Москве, руководитель собирается приехать и на месте посмотреть, что можно сделать", ― рассказал Рапота.

По словам госсекретаря, речь идет о таких направлениях, как радиационная медицина, о любых работах, "связанных с использованием радиоактивных изотопов, которые могут использоваться в сельском хозяйстве, в промышленности, медицине и других отраслях". 

© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
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Открытие атомной электростанции дает начало при желании и соответствующих конструктивных действиях для развития научно-исследовательской деятельности в атомной сфере, для решения экономических и социальных вопросов в стране, подчеркнул Рапота.

"Там даже замахнулись на то, а не построить ли нам вторую атомную электростанцию, еще с первой не разобрались до конца, уже о второй начали говорить, это в принципе тоже хорошо, потому что атомная электростанция покроет 40% нынешнего энергопотребления в Беларуси, две таких электростанции ― это почти 100% энергопотребления со всеми вытекающими последствиями, от независимости от внешних источников энергии и так далее", ― резюмировал Рапота.

Пока, по его словам, "это все разговоры, но они ведутся самым серьезным образом".

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