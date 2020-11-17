|
Лукашенко об экспорте: нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства
Источник материала: Myfin
О конъюнктуре и рынках
Александр Лукашенко констатировал, что пандемия уже нанесла значительный ущерб мировой экономике.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что курс на поддержание разносторонних международных контактов остается неизменным.
«Мы должны разговаривать
со всеми, кто хочет с нами разговаривать
и нас уважает. Залогом нашей экономической
безопасности
является сохранение
традиционных и освоение новых
рынков.
Нам необходимо четко понимать, нуждаются
ли в корректировке подходы по диверсификации
О России и многовекторности
«При беспрецедентном
внешнем давлении Беларуси оказана
широкая поддержка нашими традиционными
союзниками.
Наиболее ощутимую помощь
и поддержку
в это непростое время мы
получили
от России, Китая и других
государств. Тем самым еще раз убедились,
что
друзья познаются в беде», – сказал
Александр Лукашенко.
«Если кто-то понимает
наш путь на многовекторность как то,
что мы, цитирую, «отворачиваемся от
России», – это не так, – сказал Александр
Лукашенко. – Сегодня
половина экспорта
нашей продукции продается на внешних
рынках вдали от нас и от России. Этот
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси, после окончания кризиса, связанного с пандемией, нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)