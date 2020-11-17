Лукашенко об экспорте: нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства

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фото: president.gov.by

О конъюнктуре и рынках

Александр Лукашенко констатировал, что пандемия уже нанесла значительный ущерб мировой экономике.

«Однако следует понимать, что после кризиса, так было всегда, наступает подъем. Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру», – сказал он.



При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что курс на поддержание разносторонних международных контактов остается неизменным.

«Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков. Нам необходимо четко понимать, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта , с которыми мы уже определились», – отметил он.

О России и многовекторности

«При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде», – сказал Александр Лукашенко.

