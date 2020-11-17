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Lufthansa отменяет бесплатные перекусы для пассажиров эконом-класса

17.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Немецкая авиакомпания Lufthansa, сокращая расходы на фоне пандемии, заявила во вторник, что перестанет предлагать бесплатные перекусы пассажирам экономического класса со следующей весны. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наше текущее предложение перекусов в эконом-классе не всегда оправдывает ожидания наших гостей", - заявила Кристина Ферстер, член правления Lufthansa.

Вместо этого Lufthansa и ее дочерние компании представят новый ассортимент продуктов питания и напитков, которые будут предлагать на продажу на рейсах малой и средней дальности.

Lufthansa и ее дочерние компании Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines сокращают свои графики полетов, флот и персонал из-за пандемии.

При этом ожидается, что объем авиаперелетов не достигнет уровня, который предшествовал пандемии, до 2025 года.

Пассажирам бюджетных авиакомпаний, таких как Ryanair и Eurowings, уже давно приходится платить за свои перекусы и напитки.

 
 
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Немецкая авиакомпания Lufthansa, сокращая расходы на фоне пандемии, заявила во вторник, что перестанет предлагать бесплатные перекусы пассажирам экономического...
 
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