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В Беларуси розничный товарооборот в январе-октябре вырос на 2,3%, оптовый - упал на 6,8%

17.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 43,5 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщает Белстат, в январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 79,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню января-октября 2019 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,1 рубля против 14,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2020 г. составил 39,8 млрд рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 2 млрд рублей, или 81,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

 
 
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В Беларуси розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 43,5 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
 
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