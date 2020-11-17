Помощник Лукашенко призвал минчан выходить на улицы

Источник материала: KYKY

15 ноября силовики цинично разгромили огромный мемориал в память об убитом Романе Бондаренко, который беларусы устроили на «площади Перемен». Часть цветов вывезли на кладбище, но многие лампадки и свечи оказались в мусорке.

Также ОМОН, коммунальщики и «небезразличные граждане» в тот же день уничтожили и многие другие мемориалы по всей Беларуси.

Сегодня, 17 ноября, помощник Лукашенко по Минску Александр Барсуков заявил , что отныне разрушать мемориалы – то, чем будет заниматься «власти» и дальше. Цитируем:

«Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Начиная с сегодняшнего дня коммунальные службы, граждане, дружинники будут наводить порядок на дворовых территориях. Не вмешивайтесь в их действия.

Хотите помочь — выходите».