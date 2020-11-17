ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помощник Лукашенко призвал минчан выходить на улицы

17.11.2020 17:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

15 ноября силовики цинично разгромили огромный мемориал в память об убитом Романе Бондаренко, который беларусы устроили на «площади Перемен». Часть цветов вывезли на кладбище, но многие лампадки и свечи оказались в мусорке. 

Также ОМОН, коммунальщики и «небезразличные граждане» в тот же день уничтожили и многие другие мемориалы по всей Беларуси. 

Сегодня, 17 ноября, помощник Лукашенко по Минску Александр Барсуков заявил, что отныне разрушать мемориалы – то, чем будет заниматься «власти» и дальше. Цитируем: 

«Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Начиная с сегодняшнего дня коммунальные службы, граждане, дружинники будут наводить порядок на дворовых территориях. Не вмешивайтесь в их действия.

Хотите помочь — выходите». 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября силовики цинично разгромили огромный мемориал в память об убитом Романе Бондаренко, который беларусы устроили на «площади Перемен». Часть цветов вывезли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика