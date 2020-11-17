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СК решил, что пока не будет расследовать пытки на Окрестина. Причина как всегда божественная

17.11.2020 17:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Центральный аппарат Следственного комитета приостановил проверку по пыткам в ЦИП и ИВС Мингорисполкома. Соответствующий документ опубликовала в своем телеграм-канале «Правовая инициатива». 

За подписью следователя Крышталева В.Н. сообщается, причина отказа кроется в том, что еще не все назначенные экспертизы завершены. 

Всего было назначено 700 экспертиз. В письма СК говорится, что «не завершены еще 200». Получается, 500 уже готовы. Вопрос: что мешает возбудить уголовные дела по пыткам, если результаты большей части экспертиз уже есть? 

 
 
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Центральный аппарат Следственного комитета приостановил проверку по пыткам в ЦИП и ИВС Мингорисполкома. Соответствующий документ опубликовала в своем...
 
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