СК решил, что пока не будет расследовать пытки на Окрестина. Причина как всегда божественная

Источник материала: KYKY

Центральный аппарат Следственного комитета приостановил проверку по пыткам в ЦИП и ИВС Мингорисполкома. Соответствующий документ опубликовала в своем телеграм-канале «Правовая инициатива».

За подписью следователя Крышталева В.Н. сообщается, причина отказа кроется в том, что еще не все назначенные экспертизы завершены.

Всего было назначено 700 экспертиз. В письма СК говорится, что «не завершены еще 200». Получается, 500 уже готовы. Вопрос: что мешает возбудить уголовные дела по пыткам, если результаты большей части экспертиз уже есть?