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СК решил, что пока не будет расследовать пытки на Окрестина. Причина как всегда божественная
Источник материала: KYKY>
Центральный аппарат Следственного комитета приостановил проверку по пыткам в ЦИП и ИВС Мингорисполкома. Соответствующий документ
За подписью следователя Крышталева В.Н. сообщается, причина отказа кроется в том, что еще не все назначенные экспертизы завершены.
Всего было назначено 700 экспертиз. В письма СК говорится, что «не завершены еще 200». Получается, 500 уже готовы. Вопрос: что мешает возбудить уголовные дела по пыткам, если результаты большей части экспертиз уже есть?
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Центральный аппарат Следственного комитета приостановил проверку по пыткам в ЦИП и ИВС Мингорисполкома. Соответствующий документ опубликовала в своем...
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