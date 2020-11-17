Экс-премьер Кобяков нашел себе приличную работу в России

officelife Кобяков назначен гендиректором холдинга «Группа Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании, передает













Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что давно знает Кобякова как порядочного человека и ответственного профессионала. Он выразил уверенность, что опыт Кобякова позволит решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость актива и найти профильного инвестора.





Кобякову через четыре дня исполнится 60 лет. Он уроженец Москвы. Окончил Московский авиационный институт, Белорусский государственный институт народного хозяйства и Институт политологии и социального управления КПБ.





Был главой Администрации президента Беларуси, с конца декабря 2014 по август 2018 года возглавлял белорусское правительство.





«Сибуглемет» — российский угледобывающий холдинг, основным бизнесом которого является производство коксующихся углей для металлургии. Предприятия в основном сосредоточены в Кемеровской области. Это единственный в стране не зависимый от металлургических компаний производитель коксующихся углей.





Компанию основали в 1995 году бизнесмены Валентин Бухтояров, Анатолий Скуров и Владимир Мельниченко.





ВЭБ.РФ является основным кредитором и владельцем холдинга «Сибуглемет».