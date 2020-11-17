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Чат дня: как беларусы помогают выжить жителям Новой Боровой

17.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один пример невероятной поддержки и солидарности белорусов в трудные времена - в Байнете появился чат, в котором люди помогают жителям Новой Боровой.


жителям Боровой везут воду со всего города 

Напомним, в минском районе Новая Боровая нет воды с воскресенья, а во вторник начало пропадать отопление. В считанные минуты количество участников чата достигло больше десяти тысяч, и цифра растет просто на глазах. На 17 часов участников чата уже было более 17 тысяч.

Неравнодушные из разных районов Минска и Минской области (и не только) предлагают жителям Новой Боровой, которые в эти дни буквально живут в осаде, обогреватели, стирку, возможность принять ванну или душ, а заодно и чай-кофе. 
 
Теги: Минск
 
 
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Еще один пример невероятной поддержки и солидарности белорусов в трудные времена - в Байнете появился чат, в котором люди помогают жителям Новой Боровой.
 
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