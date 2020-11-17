Школьный учитель объявил о забастовке: Не могу вести уроки в такой ситуации

В школе Виктор Чернак проработал пять лет. Помимо работы учителем информатики и астрономии, он на полставки занимал должность инженера-программиста и вел допрофессиональную подготовку по фотографии.





Решение уйти на забастовку преподаватель, говорит, принял еще в августе, но заявление руководству отдал только 16 ноября.





— Я приехал утром на работу, провел первый урок, пошел к директору и положил заявление на стол. Сообщил классному руководителю ребят, у которых вел урок, и уехал домой. Дома уже посмотрел, что в телефоне пропущенные вызовы, перезвонил.





Директор по телефону сказала, что нужно было ее дождаться, поговорить. Я ей объяснил, что боялся давления. Сказал, что согласен и на увольнение по статье, если по-другому никак нельзя. Но я не могу уроки вести в такой ситуации, — рассказал TUT.BY Виктор. рассказалВиктор.





По словам мужчины, на забастовку он ушел из-за политической ситуации в стране. В заявлении написал, что решение принял из-за «правового дефолта, творящегося беззакония, непрекращающегося насилия» в отношении мирных граждан.





— Я понял, что не смогу работать. Чтобы детям не навредить, чтобы у них нормальное образование было, пусть другого учителя ищут, — поделился Виктор.





Учитель объяснил, что в августе из школы уволилась его коллега, которая вела у детей физкультуру:





— Она в избирательной комиссии была. Сейчас уехала в Польшу работать.





Как сообщил Виктор, после разговора с директором в понедельник звонков из администрации школы ему не поступало. Мужчина предполагает, что его уволят.



