Нефтяной бизнес олигарха Николая Воробья









Как торгует Белорусская нефтяная компания (БНК)?





Когда создавалась БНК, ей была поставлена задача реализовывать белорусские нефтепродукты непосредственно их конечным потребителям. Это даже зафиксировано в специальном протоколе поручений Лукашенко.





Например, наши бензины в итоге уходят в Африку и Америку, дизельное топливо - в основном, в Европу, а тёмные нефтепродукты - на рынок Юго-Восточной Азии. Есть, конечно, и рынки поближе. Те же регионы Средиземного моря.





Но все это подразумевает, что их (нефтепродукты) туда нужно возить. А что делает наш «трейдер»?





А он банально проводит «конкурсы» для избранных. Формально выглядит якобы правильно, а в действительности все очень примитивно. Вместо того, чтобы выходить к конечному потрбителю, их отдают посредникам.





Если проанализировать сделки БНК, то вы увидите, что более половины объемов наших (белорусских) нефтепродуктов продаются в Нидерланды и Великобританию. А там, как раз, и находятся площадки, где эти нефтепродукты уже продаются реальным покупателям.





БНК за всю историю своей деятельности так и не выполнила задач, которые ей ставили. Ни при одном из трёх директоров (Зубков, Демидов, Пучило)... компания не фрахтует суда, не закупает дополнительные объемы для компоновки партий грузов, не имеет в покупателях реальных потребителей.





До создания БНК заводы и так торговали нефтепродуктами и на условиях FOB (в портах) и доставляли их на нефтяные базы покупателям (CPT). Поэтому БНК за всю свою деятельность не сделала ничего нового, что не было до неё в белорусской нефтянке.

Деятельность БНК неоднократно служила поводом для проверок КГК. Госконтроль «сидел» там много раз, и каждый раз результаты поверок были не в пользу самой компании. Но, по каким-то причинам прямых организационных решений сверху не было. До создания Новой нефтяной компании (ННК)...

Как бы не бахвалились менеджеры и специалисты БНК, но создание иной компании - ННК - это реальный удар по позициям БНК. Её тупо потеснили и забрали у неё часть объемов. Об этом не говорят, но уже сейчас продажи ННК оцениваются эффективнее сбыта нефтепродуктов через БНК.





Вот так... 14 лет работы и результат только на бумаге. Впрочем, это не новость для многих проектов в нашей стране...





Нефтяной бизнес Николая Воробья

Один из саммых приближенных нынче к Лукашенко олигархов Николай Воробей, у которого кличка в нефтяных кругах - «Кока-Кола», а некоторые еще называют его "нефтяным капитаном беларуской коррупции", попал в нефтяной бизнес не сразу. Путь был долог и последователен.





Вначале в Новополоцке все стартовало с автомастерской и импорта авто. Но потом каждый уважающий себя бизнесмен обращает внимание на «Нафтан»: город же небольшой и «кормиться» можно только там.





Но таких прилипал в Новополоцке много. А Николая Воробья ввели в круг избранных ещё в 90-е годы через структуры тогдашнего управляющего делами президента Ивана Титенкова. После этого бизнес уже вышел из масштаба местечковости.





Таких людей было немного. Чиж, Олексин и Воробей. Были и ещё, но по масштабам меньше и не конкуренты. В отличие от Юрия Чижа, который излишне пиарился, Николай Николаевич особо не стремился к публичности. Поэтому и «выжил».





Сейчас Чиж в опале. Олексин занимается табаком. А нефтепродукты достались Воробью. Только он сохранился в системе.





Все вышеобозначенные через свои структуры «светились» в растворительно-разбавительном реэкспорте. И подконтрольный Воробью «Интерсервис», с которым он ещё давным-давно начинал простой бизнес с «Нафтаном», тоже попал туда.





Ну, а с созданием Новой нефтяной компании, Николай Николаевич стал единственным местным «олигархом», допущенным к закрытой белорусской нефтянке.





Новая нефтяная компания Николая Воробья - это очень сильно недооценённое явление белорусского бизнеса





Впервые официально власть отдала в частные руки на откуп реализацию такого стратегического ресурса, как нефтепродукты. Обычно туда не пускали никого. А шлагбаумом была долгое время БНК - Белорусская нефтяная компания. Она решала кому грузить, а кого и не впускать.





Теперь появился и иной «центр силы». И иная возможность входа, чтобы получить доступ к белорусскому бензину и ДТ. И решать уже будет здесь не чиновники, а один человек.





Понятно, что это никак не отразиться на эффективности продаж, так как круг покупателей белорусских нефтепродуктов очень ограничен. В очередь выстроятся игроки, которым и так отгружаются ресурсы. Просто уже перераспределяться они будут по-иному.





Даже сейчас перед теми, кто хочет иметь доступ, обозначается, что торговать на экспорт будут только БНК и ННК.





Однако, это не означает, что ту же БНК спишут в утиль. Останутся обе компании. Для контроля друг за другом. Они, конечно, будут мешать друг другу, так как действуют на ограниченном рынке, но это белорусские реалии. Вопросы здесь решаются именно так.





Да, и при всем желании, ННК не способна сейчас «переварить» все объемы белорусских нефтепродуктов. У них очень ограничен штат специалистов. Они будут специализироваться именно на продукции «Нафтана», которая очень хорошо знакома Николаю Воробью. На Мозырский НПЗ они пока не пойдут. Там правила игры иные.