Болотное сокровище: белорусский торф – и топливо, и удобрение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси развивают торфодобычу. Месторождения нашли еще в советские времена, сейчас их активно осваивают. Сотни тысяч тонн сырья каждый год становятся источником тепла и электричества для граждан, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Торф с месторождений на переработку привозят в специальных составах. Десятки километров поезд преодолевает по узкоколейке, проложенной еще после войны. Завод в поселке Усяж – первый торфоперерабатывающий в Беларуси. Возвели его в 1952 году, и предприятие работает до сих пор. Продукция из торфа на рынке востребована.

Торф сжигают не только на нужды производства, но и чтобы обогреть весь соседний двухтысячный поселок. Но главная задача – сделать из сырья топливо, которое можно продать. Процесс изготовления торфобрикета на предприятии непростой, но максимально автоматизированный.

«Необходимо сразу сырье подготовить, разделить по фракциям. Потом идет сушка до определенных параметров, а потом уже идет его прессование, формируется брикет», – отметил заместитель директора торфоперерабатывающего завода Илья Мурашко.

Самое опасное, что может случиться во время работы с торфом, – его возгорание. Потому главное – не перегреть сырье. За температурой пристально следят. Работники отмечают: белорусский торфобрикет – качественный, недорогой вид топлива, который дает много тепла. Большую часть продадут цементным заводам. Остальное скупят владельцы частных домов, чтобы отапливать жилье зимой. На белорусский торф даже за границей спрос есть.

«С учетом роста цен на газ в Украине, там продукцией нашей интересуются. Мы туда уже пробные партии поставили, есть желание и дальше покупать нашу продукцию», – указал Мурашко.

Но масштабная газификация все же снизила спрос на брикет. Потому из торфа сейчас делают и топливо, и грунты для сельского хозяйства . Говорят, на такой почве все растет быстрее, и химии добавлять почти не надо.

«Производим растительный грунт на основе торфа. Увеличиваем плодородие почвы за счет смешения торфа, земли и удобрений», – пояснил начальник участка грунтов торфоперерабатывающего завода Василий Сивко.

Всего в Беларуси 17 торфобрикетных заводов. Страна – в пятерке лидеров по добыче этого топлива в мире. Благодаря торфу бюджет ежегодно экономит 100 миллионов долларов. Но ученые ищут новые перспективы для ценного сырья. Например, специалисты Института природопользования начали проект по производству активированного угля из торфа. Также предложили делать на его основе лечебные грязи и некоторые лекарства.

В Беларуси добывается около 2,5 миллиона тонн торфа в год. Это позволяет заместить около 450 миллионов кубометров импортируемого природного газа. В Беларуси добывается около двух с половиной миллионов тонн торфа в год.