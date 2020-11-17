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Oppo показала смартфон, который будет расти прямо в руках
Источник материала: Onliner
Компания Oppo продемонстрировала работающий концепт смартфона X 2021, который использует технологию гибкого экрана. Вот только он не раскладывается, а буквально расширяется и растет в руках пользователя.
Концепт продемонстрировали в рамках мероприятия Inno Day 2020. Достаточно свайпа по кнопке на одной из граней смартфона, чтобы он трансформировался из 6,7-дюймового смартфона в 7,4-дюймовый планшет. Параллельно с этим программный интерфейс устройства адаптируется к изменяющейся диагонали экрана.
Oppo утверждает, что пользователь сможет настраивать желаемую диагональ устройства самостоятельно.
Внутри смартфона установлены моторчики, которые раскручивают дисплей или прячут его часть в специальном потайном отсеке.
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Компания Oppo продемонстрировала работающий концепт смартфона X 2021, который использует технологию гибкого экрана. Вот только он не раскладывается, а буквально...
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