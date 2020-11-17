Oppo показала смартфон, который будет расти прямо в руках

Источник материала: Onliner

Компания Oppo продемонстрировала работающий концепт смартфона X 2021, который использует технологию гибкого экрана. Вот только он не раскладывается, а буквально расширяется и растет в руках пользователя.

Концепт продемонстрировали в рамках мероприятия Inno Day 2020. Достаточно свайпа по кнопке на одной из граней смартфона, чтобы он трансформировался из 6,7-дюймового смартфона в 7,4-дюймовый планшет. Параллельно с этим программный интерфейс устройства адаптируется к изменяющейся диагонали экрана.





Oppo утверждает, что пользователь сможет настраивать желаемую диагональ устройства самостоятельно.

Внутри смартфона установлены моторчики, которые раскручивают дисплей или прячут его часть в специальном потайном отсеке.



