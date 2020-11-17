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В могилевской инфекционке стало меньше кислорода — часть пациентов перевели

17.11.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner поступило несколько тревожных сообщений из Могилева. Читатели сообщили, что в местной инфекционке проблемы с подачей кислорода. «Ночью в субботу сломалось кислородное оборудование — шесть человек умерло», — писали читатели. В Минздраве прокомментировали ситуацию: проблемы были, но пациентов перевели в другую больницу, никто за это время не умер.

«В Могилевской инфекционной больнице такая нехватка кислорода, что врачи вынуждены решать, кому из пациентов с COVID-19 получать кислородотерапию, а кому умирать без респираторной поддержки», — также утверждают читатели.

В больнице ответили: 14 ноября из-за понижения температуры ожидаемо снизился поток подаваемого кислорода — 11 пациентов перевели в другую больницу. Эти люди продолжают лечение, умерших за это время нет.

— В учреждении здравоохранения «Могилевская инфекционная больница» функционирует 23 точки подачи кислорода (семь точек в отделении анестезиологии и реанимации и 16 точек в инфекционных отделениях). Подача кислорода осуществляется от шести кислородных баллонов, расположенных на рампе. 14.11.2020 в связи с понижением температуры и ожидаемым на этом фоне снижением потока кислорода по системе подаче кислорода было принято решение о частичном переводе пациентов для дальнейшего лечения в учреждение здравоохранения «Могилевская областная клиническая больница». В условиях выездной реанимационной бригады было переведено 11 пациентов. На 16.11.2020 переведенные пациенты продолжают лечение в условиях учреждения здравоохранения «Могилевская областная клиническая больница», — ответили Onliner в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Потоки пациентов распределены по степени тяжести и нуждаемости пациентов в кислороде в реанимационно-анестезиологические отделения, между стационарами города. Умерших за данный период нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

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Теги: Могилев
 
 
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В редакцию Onliner поступило несколько тревожных сообщений из Могилева. Читатели сообщили, что в местной инфекционке проблемы с подачей кислорода. «Ночью в субботу...
 
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