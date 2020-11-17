«Сроки назвать трудно». Глава Мингорисполкома прокомментировал ситуацию с водой в «Новой Боровой»

Источник материала: Onliner

Владимир Кухарев заявил, что на оборудовании была умышленно повреждена запорная арматура и какие-то сроки пока называть трудно. «Она очень дорогостоящая, импортная, комплектующие находятся за рубежом. Эксплуатация этой аппаратуры — свыше 30 лет, если туда не вмешиваться. Но в результате вмешательства были нанесены серьезные повреждения. И сейчас приходится экстренно проводить мероприятия, в том числе не дожидаясь, когда прибудут запасные части. Эта работа очень сложная», — цитирует главу города БЕЛТА.

Также он сообщил, что микрорайон территориально относится к Минской области, но городские власти также отслеживают ситуацию через УП «Минскводоканал». По его словам, необходимо провести промывку системы, тщательно обследовать воду в лабораторных условиях, чтобы подтвердить ее качество, прежде чем подавать потребителям.

На встрече с журналистами Кухарев сказал, что факты умышленной порчи имущества теперь фиксируются ежедневно.

— На въездах в транспортные парки и на диспетчерских станциях неизвестные разбрасывают изогнутые гвозди для повреждения колес, повреждают провода контактной сети. Те, кто это делает, не понимают, что это опасно для них самих и приводит к остановке движения транспорта, что вредит горожанам. По пресечению таких фактов будет вестись самая серьезная работа, — добавил председатель Мингорисполкома.

— Водоканал будет работать до полного устранения всех последствий, — отметил он и добавил, что сроки, которые потребуются для завершения всех работ, указать трудно. — Мы будем ориентироваться на анализы.

Напомним, в «Новой Боровой» эпопея с отсутствием воды продолжается уже третьи сутки. Всю ночь в микрорайоне дежурили три водовоза, к которым выстраивалась очередь. Питьевую воду подвозили со всего города и неравнодушные минчане. Сегодня местные жители стали жаловаться еще и на отключение отопления: у многих стали холодными батареи.