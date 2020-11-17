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«Обстоятельства вынудили». В компании Leroy Merlin объявили о приостановке проекта в Минске

17.11.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

2020 год должен был стать совсем не таким, каким мы его все-таки увидели. Например, еще в самом его начале в Ждановичах должен был открыться долгожданный Leroy Merlin, который бы обязательно составил конкуренцию «Материку», «Оме», Mile и другим строительно-«домашним» гипермаркетам. Белорусы его действительно ждали и очень хотели сравнить цены. Но не срослось. Эта стройка вообще продвигалась крайне медленно. А сегодня по городу и вовсе поползли слухи: проект замораживают, ни «Леруа», ни «Мерленов» белорусам в ближайшее время не видать.

«Обстоятельства вынудили». В компании Leroy Merlin объявили о приостановке проекта в Минске
«Обстоятельства вынудили». В компании Leroy Merlin объявили о приостановке проекта в Минске

Чтобы выяснить, что же происходит на площадке и действительно ли проект, так и не набрав силу, приостанавливается, Onliner выехал на место. Увы, но зрелище перед нами предстало довольно грустное: около трех часов дня мы не заметили на стройплощадке никого из рабочих. В целом же здание и вовсе не оформилось: немного монолитных работ, немного кладки, но до завершения еще очень далеко.

В белорусском подразделении компании Leroy Merlin Onliner рассказали следующее: «Мы действительно приняли решение о временной приостановке нашего проекта в Минске. Данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным COVID-19, его финансовыми последствиями и последовавшими за ним изменениями наших стратегических приоритетов. Эти обстоятельства вынудили нас пересмотреть распределение наших ресурсов с особым вниманием, и в ближайшее время мы будем сфокусированы на трех стратегических целях в России: увеличение привлекательности омниканального магазина, развитие работы с профессионалами и электронная коммерция».

«Обстоятельства вынудили». В компании Leroy Merlin объявили о приостановке проекта в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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