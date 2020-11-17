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Cyberpunk 2077 займет 70 Гб и два диска

17.11.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если не случится очередного ЧП, 10 декабря на полках игровых магазинов можно будет найти коробку с Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED. В этой коробке будет два диска, а на PlayStation 4 игра займет минимум 70 Гб хранилища. Об этом пишет IGN.

В сети появилось изображение вкладыша коробочного издания Cyberpunk 2077. Эта информация взята из него. Также там отмечается, что на старте игра доступна для одного игрока. Мультиплеер, судя по всему, добавят в игру позже.

Cyberpunk 2077 займет 70 Гб и два диска

Cyberpunk 2077 должна стать одним из главных релизов этого года. Игра первоначально должна была выйти еще весной, но после серии переносов и отпечатанного тиража дисков ее окончательно отодвинули к концу года.

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Если не случится очередного ЧП, 10 декабря на полках игровых магазинов можно будет найти коробку с Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED. В этой коробке будет два...
 
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