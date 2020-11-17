Cyberpunk 2077 займет 70 Гб и два диска

Источник материала: Onliner

Если не случится очередного ЧП, 10 декабря на полках игровых магазинов можно будет найти коробку с Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED. В этой коробке будет два диска, а на PlayStation 4 игра займет минимум 70 Гб хранилища. Об этом пишет IGN .

В сети появилось изображение вкладыша коробочного издания Cyberpunk 2077. Эта информация взята из него. Также там отмечается, что на старте игра доступна для одного игрока. Мультиплеер, судя по всему, добавят в игру позже.





Cyberpunk 2077 должна стать одним из главных релизов этого года. Игра первоначально должна была выйти еще весной, но после серии переносов и отпечатанного тиража дисков ее окончательно отодвинули к концу года.