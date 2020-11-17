Kia Rio X уже в Минске. Цены — от 33,7 тысячи рублей

Источник материала: Onliner

Белорусский дистрибьютор Kia сообщил о старте продаж нового хетчбэка Rio X. Автомобиль уже прибыл в Минск и доступен по цене от 33 700 рублей. Топовые версии кросс-хетчбэка стоят более 43 тысяч рублей.





Кросс-версия Kia Rio была впервые предложена на белорусском рынке в 2017 году. В первый год продаж его доля составила 24% от общего числа продаж моделей семейства, а по итогам первых 10 месяцев 2020 года доля X-Line достигла 56%. После обновления модель получила фары с новым рисунком, измененный дизайн решетки радиатора и иной передний бампер. Эти элементы выполнены в собственном стиле и отличаются от обновленного седана.





Для Rio X разработаны задние фонари оригинальной формы, а в облике заднего бампера визуальной доминантой стала серебристая накладка, акцентирующая внимание именно на «кроссовом» характере. Под бампером виднеются две выхлопные трубы (у седана выхлоп совершенно другой).

Габаритная длина Rio X составляет 4275 мм, что на 145 мм меньше, чем у седана Rio. При этом модель стала шире седана на 10 мм (1750 мм) и заметно выше — на 65 мм (1535 мм). Дорожный просвет может достигать (на шинах R16) 195 мм, и это неплохой показатель по меркам даже некоторых кроссоверов.





Палитра цветов кузова KIA Rio X предусматривает семь вариантов: черный (Phantom Black), белый (Chrystal White), серебряный (Sleek Silver), серый (Urban Gray), коричневый (Siena Brown), красный (Fiery Red) и синий (Marina Blue). В зависимости от комплектации на машину могут быть установлены колеса размерности 15 или 16 дюймов, с четырьмя различными вариантами колесных дисков.





В салоне большинства комплектаций Rio X установлена система климат-контроля, мультифункциональный руль с отделкой искусственной кожей и разъем USB для пассажиров второго ряда. Вслед за седаном Rio кросс-хетчбэк получил двигатели, которые мы видели на дорестайлинговых моделях — 1,4-литровый семейства Kappa (100 л. с., 132 Н·м) и 1,6-литровый семейства Gamma (123 л. с., 156 Н·м). Оба мотора имеют систему распределенного впрыска топлива, оснащены системой изменения фаз газораспределения, адаптированы к работе на бензине АИ-92. Привод у модели — на переднюю ось. Коробки передач — 6-ступенчатые (АКП или МКП).



