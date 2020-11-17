Доктор рассказал, какой должна быть влажность воздуха в комнате, чтобы поддержать иммунитет

Источник материала: Tut.by

Влажность воздуха — гигиенический параметр, от которого зависит множество факторов, влияющих на здоровье человека. Если воздух сухой, то слизистые оболочки дыхательных путей вынуждены тратить огромное количество жидкости на его увлажнение, рассказал известный украинский доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.



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— Один из симптомов дефицита жидкости — это постоянная жажда. Но даже не в этом основная беда. Серьезная проблема состоит в том, что пересыхание слизистых оболочек угнетает местный иммунитет. Любые вирусы, бактерии, которые попадают в дыхательные пути, имеют дело прежде всего именно с местным иммунитетом. Попадая на слизистые оболочки, вирусы встречаются со слизью (те же сопли, мокрота), и в этой слизи содержатся особые вещества, которые их нейтрализуют.

Когда воздух сухой, у людей постоянно угнетен местный иммунитет, отмечает Комаровский. И если раньше о проблеме влажности воздуха говорили только в отопительный сезон, то сейчас она актуальна круглый год: после отопительного сезона наступает время кондиционеров, которые тоже забирают влажность.

— Нормальная относительная влажность воздуха должна быть 40−60%. Измеряется она с помощью гигрометра. Рекомендую повесить такой прибор в комнате, где вы спите. Располагать его желательно на той высоте, на которой находится голова спящего человека и в непосредственной близости от того места, где вы спите. Регулировать же влажность воздуха рекомендую с помощью такого прибора, как увлажнитель.

Доктор обращает внимание на то, что сухой воздух увеличивает количество пыли и аллергенов, которые долго находятся в воздухе во взвешенном состоянии. А если относительная влажность в диапазоне 40−60%, то аллергены и бытовая пыль быстро оседают вниз и меньше попадают в дыхательные пути. Кроме того, сухой воздух — это изменение состояния кожи, ее преждевременное старение и значительное увеличение частоты и тяжести такой болезни как атопический дерматит.