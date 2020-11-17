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Доктор рассказал, какой должна быть влажность воздуха в комнате, чтобы поддержать иммунитет
Источник материала: Tut.by
Влажность воздуха — гигиенический параметр, от которого зависит множество факторов, влияющих на здоровье человека. Если воздух сухой, то слизистые оболочки дыхательных путей вынуждены тратить огромное количество жидкости на его увлажнение,
— Один из симптомов дефицита жидкости — это постоянная жажда. Но даже не в этом основная беда. Серьезная проблема состоит в том, что пересыхание слизистых оболочек угнетает местный иммунитет. Любые вирусы, бактерии, которые попадают в дыхательные пути, имеют дело прежде всего именно с местным иммунитетом. Попадая на слизистые оболочки, вирусы встречаются со слизью (те же сопли, мокрота), и в этой слизи содержатся особые вещества, которые их нейтрализуют.
Когда воздух сухой, у людей постоянно угнетен местный иммунитет, отмечает Комаровский. И если раньше о проблеме влажности воздуха говорили только в отопительный сезон, то сейчас она актуальна круглый год: после отопительного сезона наступает время кондиционеров, которые тоже забирают влажность.
— Нормальная относительная влажность воздуха должна быть 40−60%. Измеряется она с помощью гигрометра. Рекомендую повесить такой прибор в комнате, где вы спите. Располагать его желательно на той высоте, на которой находится голова спящего человека и в непосредственной близости от того места, где вы спите. Регулировать же влажность воздуха рекомендую с помощью такого прибора, как увлажнитель.
Доктор обращает внимание на то, что сухой воздух увеличивает количество пыли и аллергенов, которые долго находятся в воздухе во взвешенном состоянии. А если относительная влажность в диапазоне 40−60%, то аллергены и бытовая пыль быстро оседают вниз и меньше попадают в дыхательные пути. Кроме того, сухой воздух — это изменение состояния кожи, ее преждевременное старение и значительное увеличение частоты и тяжести такой болезни как атопический дерматит.
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Если воздух сухой, то слизистые оболочки дыхательных путей вынуждены тратить огромное количество жидкости на его увлажнение, рассказал известный украинский...
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