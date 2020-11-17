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В БГМУ создана комиссия для восстановления отчисленных студентов

17.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Комиссия, которая рассмотрит вопросы о восстановлении отчисленных студентов, создана в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили в пресс-службе вуза.

© Sputnik / Валерий Мельников
Лукашенко: нужно рассмотреть вопросы отчисленных студентов

На прошлой неделе президент Александр Лукашенко поручил выработать механизм и рассмотреть вопросы с отчислением студентов. В некоторых вузах после этого стали создаваться соответствующие комиссии. В БГМУ после поручения главы государства тоже рассматривают дела молодых людей, кто лишился студенческого билета.

"Пока работа в самом начале, совещание было в пятницу, дано поручение (рассмотреть вопрос – Sputnik). Как только будут какие-то конкретные результаты работы комиссии, мы сообщим: мы же ничего не скрываем. Сейчас комиссия только начала работу в этом направлении", – сказали в пресс-службе медуниверситета.

В БГМУ подчеркнули, что по политическим причинам из вуза не выгнали ни одного студента: отчисляли за неуспеваемость, пропуски, срыв учебного процесса. При этом конкретное число тех, кто был отчислен после забастовок и акций в университете, в БГМУ не назвали.

В свою очередь студенты в социальных сетях начали делиться СМС, в которых их приглашают в университет "для решения вопроса о возможности восстановления в число студентов в связи с поручением президента".

Как будут работать комиссии?

В конце октября Лукашенко пригрозил отчислением студентам, принимающих участие в несанкционированных акциях.

Однако на минувшей неделе пятницу он поручил рассмотреть вопрос возвращения бывших студентов в вузы. Президент заявил, что среди отчисленных есть даже очень способные люди.

По его словам, в вузах сформируют комиссии, куда войдут представители университетов, молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления. Также не обойдется без уполномоченных ответственных, которые есть у президента во всех университетах. Пока же не известно, по какому принципу будут рассматривать дела отчисленных, кого восстановят, а кого – нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Точного количества отчисленных после акций протестов студентов не сообщает ни один белорусский университет.
 
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