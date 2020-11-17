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Третий день без воды: что происходит в Новой Боровой
17.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Третий день без холодного и горячего водоснабжения остается микрорайон Новая Боровая. Мало того, во вторник временно отключалось отопление и электричество.
Минскводоканал обеспечивает для жителей доставку артезианской воды 9-тонными цистернами. Sputnik побывал на месте ЧП.
Берут с запасом
С утра в микрорайоне дежурят четыре автоцистерны. Водитель одной из них рассказывает, что сейчас у него и его коллег сменный график работы: если вода закончилась, приезжает другая машина.
"Работаем и утром, и вечером – 12-часовой день. Точки выбирает диспетчер водоканала: куда скажет, туда и едем", – объясняет водитель.
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Кто-то несет две пятилитровые бутылки, а кто-то – сразу четыре ведра
"Микрорайон у нас большой, и четыре точки с цистернами маловато. Чтобы приготовить еду, помыться, минимально постирать, 8 раз вчера ходил за водой. Беру с запасом. Повезло, что в отпуске сейчас, а так бы, наверное, пришлось "забить" на работу", – сетует житель одной из высоток Артем.
Его сосед Геннадий также недоумевает, обращая внимание на то, что вслед за водой начались проблемы с отоплением.
"Потрогал утром – прохладные. В водоканале накануне сказали, что должны были исправить неполадки к утру, но, видимо, снова что-то пошло не так. Еще и погода дополнительную изюминку вносит в этот "праздник жизни", – говорит он.
В управляющей организации "А-100 Комфорт" Sputnik рассказали, что специалисты водоканала взяли химические пробы воды, и на основании сделанных выводов будут принимать решения.
"Мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Ждем решения от водоканала, постоянно созваниваемся со специалистами, спрашиваем, какой статус по ситуации. К сожалению, на данном этапе все без изменений", – рассказали там.
Минскводоканал считает, что запорную арматуру сети повредили умышленно. В организации сообщили, что восстановительные работы на сетях водоснабжения уже выполнены, а после того, как будут получены результаты лабораторной проверки качества воды, водоснабжение восстановится полностью.
В магазине пока есть вода
Заведующая самым большим в микрорайоне магазином Людмила Корнева констатирует очевидное: в последние дни местные жители стали чаще покупать бутилированную воду.
© Sputnik
Поставки воды в местном гипермаркете увеличили в разы
"Поставки увеличили в разы. Сейчас на разгрузке своей очереди ожидают три машины. За вчерашний день продали 800 пятилитровиков. Разметают моментально", – проводит она небольшую экскурсию по гипермаркету.
Занятия отменили
Если в понедельник вода в местной средней школе еще была, то ко вторнику она закончилась во всех резервных источниках, рассказывает исполняющая обязанности директора учебного заведения Елена Брельчонок.
"Из-за ЧП пришлось отменить занятия. Для 5-11-х классов мы перенесли уроки на другое время, более благоприятное время. Во вторник утром родители учеников были предупреждены о ситуации, им предложили забрать детей, которые успели прийти в школу", – резюмирует она.
Педагог говорит, что в понедельник в школе, где обучаются 1800 детей, был полноценный учебный день, а сегодня работают лишь кружки, не требующие длительной занятости.
"Сейчас у нас есть запасы воды, при необходимости цистерна всегда может подвезти", – отмечает Брельчонок.
Авария на котельной
Помимо воды, во вторник жители Новой Боровой временно остались и без отопления. Все дело в аварии на котельной, которую ввели в эксплуатацию в июле этого года. На место приехали пожарные, которые пытались стабилизировать давление воды в котельной при помощи гидранта. Один из представителей РОЧС пояснил Sputnik, что котельная обеспечивает отоплением половину микрорайона.
"В данный момент нет отопления у порядка 7 тысяч жителей. Сейчас специалисты приедут, будем стараться обеспечить бесперебойную подачу, чтобы появилось отопление", – прокомментировал работник пожарной службы.
Спустя несколько часов теплоснабжение было восстановлено, но появилась новая проблема: в Новой Боровой кратковременно отключили электричество.
"Это случилось из-за переключения подачи энергии с одной линии питания на другую в районе подстанции "Долгиновская". Сейчас все системы работают в штатном режиме", – отметили в "А-100 Комфорт".
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