Третий день без воды: что происходит в Новой Боровой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Третий день без холодного и горячего водоснабжения остается микрорайон Новая Боровая. Мало того, во вторник временно отключалось отопление и электричество.

Минскводоканал обеспечивает для жителей доставку артезианской воды 9-тонными цистернами. Sputnik побывал на месте ЧП.

Берут с запасом

С утра в микрорайоне дежурят четыре автоцистерны. Водитель одной из них рассказывает, что сейчас у него и его коллег сменный график работы: если вода закончилась, приезжает другая машина.

"Работаем и утром, и вечером – 12-часовой день. Точки выбирает диспетчер водоканала: куда скажет, туда и едем", – объясняет водитель.

© Sputnik Кто-то несет две пятилитровые бутылки, а кто-то – сразу четыре ведра

"Микрорайон у нас большой, и четыре точки с цистернами маловато. Чтобы приготовить еду, помыться, минимально постирать, 8 раз вчера ходил за водой. Беру с запасом. Повезло, что в отпуске сейчас, а так бы, наверное, пришлось "забить" на работу", – сетует житель одной из высоток Артем.

Его сосед Геннадий также недоумевает, обращая внимание на то, что вслед за водой начались проблемы с отоплением.

"Потрогал утром – прохладные. В водоканале накануне сказали, что должны были исправить неполадки к утру, но, видимо, снова что-то пошло не так. Еще и погода дополнительную изюминку вносит в этот "праздник жизни", – говорит он.

В управляющей организации "А-100 Комфорт" Sputnik рассказали, что специалисты водоканала взяли химические пробы воды, и на основании сделанных выводов будут принимать решения.

"Мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Ждем решения от водоканала, постоянно созваниваемся со специалистами, спрашиваем, какой статус по ситуации. К сожалению, на данном этапе все без изменений", – рассказали там.

Минскводоканал считает, что запорную арматуру сети повредили умышленно. В организации сообщили, что восстановительные работы на сетях водоснабжения уже выполнены, а после того, как будут получены результаты лабораторной проверки качества воды, водоснабжение восстановится полностью.

В магазине пока есть вода

Заведующая самым большим в микрорайоне магазином Людмила Корнева констатирует очевидное: в последние дни местные жители стали чаще покупать бутилированную воду.

© Sputnik Поставки воды в местном гипермаркете увеличили в разы

"Поставки увеличили в разы. Сейчас на разгрузке своей очереди ожидают три машины. За вчерашний день продали 800 пятилитровиков. Разметают моментально", – проводит она небольшую экскурсию по гипермаркету.

Занятия отменили

Если в понедельник вода в местной средней школе еще была, то ко вторнику она закончилась во всех резервных источниках, рассказывает исполняющая обязанности директора учебного заведения Елена Брельчонок.

"Из-за ЧП пришлось отменить занятия. Для 5-11-х классов мы перенесли уроки на другое время, более благоприятное время. Во вторник утром родители учеников были предупреждены о ситуации, им предложили забрать детей, которые успели прийти в школу", – резюмирует она.

Педагог говорит, что в понедельник в школе, где обучаются 1800 детей, был полноценный учебный день, а сегодня работают лишь кружки, не требующие длительной занятости.

"Сейчас у нас есть запасы воды, при необходимости цистерна всегда может подвезти", – отмечает Брельчонок.

Авария на котельной

Помимо воды, во вторник жители Новой Боровой временно остались и без отопления. Все дело в аварии на котельной, которую ввели в эксплуатацию в июле этого года. На место приехали пожарные, которые пытались стабилизировать давление воды в котельной при помощи гидранта. Один из представителей РОЧС пояснил Sputnik, что котельная обеспечивает отоплением половину микрорайона.

"В данный момент нет отопления у порядка 7 тысяч жителей. Сейчас специалисты приедут, будем стараться обеспечить бесперебойную подачу, чтобы появилось отопление", – прокомментировал работник пожарной службы.

Спустя несколько часов теплоснабжение было восстановлено, но появилась новая проблема: в Новой Боровой кратковременно отключили электричество.

"Это случилось из-за переключения подачи энергии с одной линии питания на другую в районе подстанции "Долгиновская". Сейчас все системы работают в штатном режиме", – отметили в "А-100 Комфорт".

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