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С августа в Беларуси падает скорость интернета

17.11.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С августа по скорости мобильного интернета Беларусь опустилась с 122 на 125 место в глобальном индексе Speedtest.

Средняя скорость интернета в стране сейчас составляет 14.64 Мб/с, пишет портал dev.by.

В рейтинге по скорости фиксированного интернета Беларусь ухудшила свои позиции на семь пунктов (с 50 на 57 место) — сейчас это 67.37 Мб/с. При этом общемировая тенденция показывает рост скорости интернета.

Первое месте по скорости мобильного интернета сейчас занимает Южная Корея, а фиксированного — Сингапур.

 
 
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С августа по скорости мобильного интернета Беларусь опустилась с 122 на 125 место в глобальном индексе Speedtest.
 
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