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Дмитриев: Мне не о чем говорить с заложником Воскресенским
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев считает, что инициатива Юрия Воскресенского «Круглый стол» не создана для того, чтобы достичь какого-то взаимопонимания.
— Я бы не назвал это даже имитацией. Это просто мертворожденная инициатива, которая создана для дискредитации идеи диалога, а не для имитации. Дискредитации того, что в стране может быть диалог, где люди совместно обсуждают вопросы, которые волнуют обе стороны.
Я считаю, что там на сегодняшний день делать нечего, разговаривать не с кем. Мне не о чем говорить с заложником Воскресенским, —
При этом он не считает Воскресенского представителем ни одной из сторон, которым сегодня необходим диалог.
— Воскресенский делает все, чтобы не сесть снова в тюрьму, я это понимаю. Он всеми силами пытается себя представить представителем Лукашенко в оппозиции. Но это тем смешнее, потому что тогда он не имеет никакого отношения к демократическим силам.
А диалог сегодня может быть только между обществом и властью. При этом общество очень четко обозначает то, о чем оно хочет вести диалог. Это и свобода политзаключенных, и новые выборы, и восстановление законности и правосудия в стране, — подчеркнул Дмитриев.
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Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев считает, что инициатива Юрия Воскресенского «Круглый стол» не создана для того, чтобы достичь какого-то взаимопонимания.
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