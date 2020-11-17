ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Романовская продала свою золотую медаль

17.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Все деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности, хотя и сама Саша оказалась сейчас в тяжелой ситуации.



На Ebay завершился аукцион, на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Романовской, которую она получила на зимней Универсиаде 2019 года.

Все вырученные средства пойдут в Фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов.

Добавим, что в сезоне-2019 Романовская выиграла 3 золота: чемпионат мира и 2 медали на Универсиаде в Красноярске.

Напомним, Александра Романовская уволена из национальной команды Беларуси с формулировкой «за прогулы». "Прогулом" оказался тот день, когда Саша возила в больницу отца после инсульта.

Ранее она высказывалась о происходящем в Беларуси после выборов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности, хотя и сама Саша оказалась сейчас в тяжелой ситуации.
 
Новости дня
Новости разные
 
С августа в Беларуси падает скорость интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика