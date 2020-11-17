Александра Романовская продала свою золотую медаль









На Ebay завершился аукцион, на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Романовской, которую она получила на зимней Универсиаде 2019 года.





Все вырученные средства пойдут в Фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов.





Добавим, что в сезоне-2019 Романовская выиграла 3 золота: чемпионат мира и 2 медали на Универсиаде в Красноярске.





Напомним, Александра Романовская уволена из национальной команды Беларуси с формулировкой «за прогулы». "Прогулом" оказался тот день, когда Саша возила в больницу отца после инсульта.





Ранее она высказывалась о происходящем в Беларуси после выборов.



