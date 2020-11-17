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Посягнет на Церковь? Лукашенко приказал разобаться с высказываниями священников об уничтожении мемориала Бондаренко
Источник материала: Партизан
С теми, кто критиковал уничтоженине мемориала Роману Бондаренко, должны разобраться глава Администрации Игорь Сергеенко и генпрокурор Андрей Швед.
Такое поручение Лукашенко отдал на совещании 17 ноября.
Он зачитал на совещании высказывания о том, что "поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа", и о "сатанинском топтании лампад и иконок». И потребовал, чтобы "правоохранительные органы дали этому оценку".
Он заявил, что все цветы из народных мемориалов аккуратно перевезли на кладбище — "туда, где им и положено быть".
Однако в современном мире ничего скрыть невозможно. Так что обманывать он может только сам себя.
Мемориал памяти убитого Романа Бондаренко на "Площади перемен" был уничтожен силовиками 15 ноября.
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Посягнет на Церковь? Лукашенко приказал разобаться с высказываниями священников об уничтожении мемориала Бондаренко
С теми, кто критиковал уничтоженине мемориала Роману Бондаренко, должны разобраться глава Администрации Игорь Сергеенко и генпрокурор Андрей Швед.
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