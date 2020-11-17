Председатель Мингорисполкома: в Новой Боровой «произошло явно умышленное повреждение запорной арматуры»

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев прокомментировал проблемы с водой в микрорайоне Новая Боровая.





По словам чиновника, которые приводит пресс-служба исполкома, микрорайон находится не на территории Минска, а относится к Минской области. Тем не менее по информации, поступающей от столичного предприятия «Минскводоканал», «произошло явно умышленное повреждение запорной арматуры».

«Это дорогостоящее импортное оборудование, без посторонних вмешательств оно могло бы служить долгое время. Специалистам пришлось экстренно восстанавливать его работоспособность своими силами. Теперь необходимо провести обследование, проверить качество воды после вмешательства. Говорить о сроках восстановления водоснабжения можно будет по их результатам», — сказал Кухарев.

Продолжая тему «умышленного нанесения вреда имуществу города и жителей», он заявил, что такие инциденты происходят ежедневно. «На въездах в транспортные парки и на диспетчерских станциях неизвестные разбрасывают изогнутые гвозди для повреждения колес, повреждают провода контактной сети. Те, кто это делает, не понимают, что это опасно для них самих и приводит к остановке движения транспорта, что вредит горожанам. По пресечению таких фактов будет вестись самая серьезная работа», — предупредил председатель Мингорисполкома. Такая же позиция по отношению «к порче имущества — разрисовыванию стен, домов, подъездов, дверей и других элементов».

Кухарев заявил, что в Мингорисполком и депутатам Мингорсовета поступает множество обращений от горожан с жалобами на скопления большого количества людей во дворах, шум, создаваемый по вечерам, и невозможность спокойно отдохнуть. «Эти незаконные массовые мероприятия мешают жителям. Обеспечить спокойствие и комфорт граждан — наша основная задача, потому эти вопросы в столице останутся на особом контроле», — сказал чиновник.

Водоснабжение Новой Боровой прекратилось утром 15 ноября. «Минскводоканал» предположил, что на водопроводе умышленно повредили задвижку. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются третьи сутки. В микрорайоне дежурят водовозы, питьевую воду также подвозят неравнодушные минчане.

Управляющая компания «А-100 Комфорт» сообщила, что инженеры провели осмотр и выявили повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали в Новую Боровую, данные передали в УП «Минскводоканал». «Но, к сожалению, мы не можем повлиять на скорость их работы, чтобы вода в ваших домах появилась как можно быстрее», — подчеркивалось в сообщении.

Помимо проблем с водой в первой половине дня 17 ноября из-за неисправности котельной в микрорайоне Новая Боровая отсутствовало отопление. В 14.15 управляющая компания сообщила, что проблема решена.

Как сообщалось, сегодня Александр Лукашенко поручил своему помощнику по Минску, бывшему замминистра внутренних дел Александру Барсукову и уполномоченному по столице, председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на контроль проблему обеспечения водой микрорайона Новая Боровая.