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Лукашенко поручил «навести порядок» в Минске в течение недели — и «без всякого варварства»

17.11.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 17 ноября на совещании по внешней политике поручил «навести порядок» в Минске в течение недели.

Лукашенко поручил «навести порядок» в Минске в течение недели — и «без всякого варварства»

Он сообщил, что вчера поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и спикеру Совета Республики, бывшей главе Администрации президента Наталье Кочановой как своему уполномоченному по Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. «Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать вот этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», — заявил Лукашенко (отрывок его выступления разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

Он также поручил премьер-министру Роману Головченко и главе своей администрации Игорю Сергеенко «сориентировать все регионы страны, чтобы и там поступили подобным образом».

Как сообщила пресс-служба Мингорисполкома, по данному поручению высказался помощник Лукашенко — инспектор по Минску, бывший замминистра внутренних дел Александр Барсуков: «В последнее время в горисполком и районные администрации, а также в ГУВД поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске. Имеются в виду в том числе и дворовые территории. Пора заканчивать эту вакханалию. Люди уже устали. Граждане вместе с коммунальными службами наводят порядок в своих дворах, делают красиво. А потом приходят вандалы, по-другому не могу их назвать, начинают что-то устанавливать, наносят надписи, шумят. Люди возмущаются: как можно отдыхать в этот период времени? А когда начинают нормальные граждане выходить и выяснять с ними отношения, возникают скандалы и драки. Такая ситуация у нас произошла и на улице Червякова. И таких много: каждый день практически десятки случаев в Минске».

«Хочу предупредить граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность, — пригрозил Барсуков. — Начиная с сегодняшнего дня коммунальные службы, граждане, дружинники будут наводить порядок на дворовых территориях. Не вмешивайтесь в их действия. Хотите помочь — выходите».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 17 ноября на совещании по внешней политике поручил «навести порядок» в Минске в течение недели.
 
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