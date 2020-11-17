Винтик системы. Суд не согласился, что «Жыве Беларусь» — оскорбительная фраза

Внезапный поворот получило политическое уголовное дело Марии Сафоновой. Прокуратура, следствие и свидетели-ябатьки обвиняли девушку в осквернении здания циничными надписями и изображениями — рисунком бчб-флаг и фразой «Жыве Беларусь». Судья, как оказалось, не примкнула к их идейному лагерю.

17 ноября Инесса Оленская — адвокат по громкому уголовному делу о «циничности и оскорбительности» национальных символов — получила текст приговора от Юлии Шут — судьи Ленинского района Минска. Неделей ранее, 12 ноября, она приговорила к двум месяцам ареста 20-летнюю Марию Сафонову, нарисовавшую бчб-флаг на асфальте и слова «Жыве Беларусь» на двери теплоузла жилого дома по улице Балтийской в Минске.

В тексте приговора (по словам Марии, в суде он полностью не зачитывался) мы прочли, что суд снял с Сафоновой обвинения в «осквернении зданий и иных сооружений циничными надписями». Но согласился с обвинением в порче имущества с наказанием — внимание — два месяца ареста (высшая санкция по ст. 341 УК). То есть, из-за рисунка и надписи асфальтовая дорожка и металлическая дверь якобы пришли в негодность.

Ложка меда

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Инесса Оленская в комментарии для Naviny.by сказала, что после ознакомления с приговором чувства у нее смешанные: удовлетворение и изумление.

«Удовлетворение — по поводу того, что судья согласилась с доводами защиты и признала, что надпись “Жыве Беларусь” и изображение красно-бело-красного флага не являются циничными и не имеют оскверняющего содержания».





Однако, по словам адвоката, суд поступил алогично, сначала справедливо признав, что должен учитываться только реальный причиненный ущерб асфальтовой дорожке и металлической двери, а не гипотетический, который озвучивали в заседании истцы — коммунальные службы Минска.

«Что мы имеем? Осквернение отсутствует плюс ущерб не определен. Несмотря на это, приговор обвинительный. Отсюда и изумление», — поясняет Инесса Оленская.

Адвокат планирует подавать апелляцию в Минский городской суд, настаивая на переквалификации дела из уголовного в административное.

«Дверью технического помещения пользуются, по тротуару ходят, совершенно очевидно, что никакого приведения в негодность нет! Еще раз подчеркну, что нет и суммы реального причиненного ущерба! За умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, наступает административная ответственность! Не уголовная!» — констатирует Инесса Оленская.

Увольняя академика, кто-то очень спешил лизнуть

Политическое дело Марии Сафоновой имело последствия не только для нее. Ученого-историка, экспертное мнение которого о моральных характеристиках бчб-цветов прозвучало в суде, лишают работы.



Историк Алексей Шаланда. Фото из фейсбука

16 ноября стало известно об увольнении из Института истории Академии наук специалиста высочайшего класса Алексея Шаланды — пока еще заведующего отделом генеалогии геральдики и нумизматики, кандидата исторических наук, доцента. Очевидно, что непродление контракта продиктовано политическими причинами.

Видимо, в президиуме НАН не понравились экспертные выводы Алексея Шаланды, позвучавшие в суде, а затем опубликованные в СМИ:

«Сочетание бело-красно-белый демонстрирует исторические национальные цвета белорусского народа. Они не имеют никакого циничного и оскорбительного содержания, не направлены на вред общественному порядку и не выражают пренебрежение к нравственным ценностям белорусов. Их публичная демонстрация свидетельствует о гордости за свой народ, о верности национальным традициям и ценностям, о патриотизме и поддержке независимости и суверенитета Республики Беларусь... Приписывание национальным символам циничных, оскорбительных качеств является проявлением неуважения к белорусскому народу и потенциально направлено на разжигание межнациональной розни и политических конфликтов в нашем обществе».

Именно благодаря этому экспертному мнению историка Алексея Шаланды судья сняла с Марии Сафоновой обвинения в «цинизме и оскорбительности» бчб-флага на асфальте.

Изумительно, как одна и та же информация вызывает у людей разные реакции — в зависимости от их внутренней оценки политической ситуации.

Подводные течения

Судья Юлия Шут неоднократно рассматривала дела, имеющие политический подтекст, и чаще всего не в пользу граждан. Однако на этот раз какой-то винтик системы не сработал по плану, создав пространство для разговора о справедливости и моральных ценностях. Почему?

Во-первых, слишком очевидна была слабость позиции обвинения. Ни одного доказательства циничности и оскорбительности в суде мы не услышали. Гособвинитель Юлия Довгало читала по бумажке слова о том, что «нанесенные надписи и рисунки портят эстетический вид, обезображивают здания и объекты, пользующиеся вниманием общественности».

«Это является пренебрежением к общепринятым нормам морали, общепринятым в обществе традициям и надругательством над ними», — сделала вывод без апелляции к хоть каким-то аргументам Юлия Довгало.

Во-вторых, огромную роль сыграли предоставленные адвокатом экспертные мнения ученых высокого класса из Академии наук Беларуси о том, что ни бчб, ни слова «Жыве Беларусь» не содержат в себе характеристик циничности или оскорблений. На их основании суд снял с Сафоновой часть обвинений.

В-третьих, заключительное слово адвоката Инессы Оленской, вызвавшее аплодисменты слушателей процесса, нам хочется верить, произвело впечатление и на судью. Адвокат говорила о законе, морали, материальной зависимости и мечте о том, что наши смутные времена пройдут, и мы снова сможем верить в закон. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь .

В-четвертых, огласка. К делу проявили большой интерес независимые СМИ.

Почему тогда приговор все же обвинительный?

«Наша судебная система не готова к вынесению оправдательных приговоров. Ведь это будет расценено как вызов», — считает адвокат Инесса Оленская.

Какой-нибудь винтик разладился — и кончено

Лукашенко, из-за желания которого оставаться президентом Беларуси все мы сейчас живем в состоянии, мягко выражаясь, политического кризиса, не стесняется симпатизировать Иосифу Сталину. По мнению Лукашенко, Беларуси нужен памятник этому советскому диктатору .

Так вот что говорил кумир первого белорусского президента о людях, которых принято считать винтиками:

«Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звания незавидные, за людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы, командующие фронтами и армиями — грубо говоря, ничего не стоим. Какой-нибудь винтик разладился — и кончено».