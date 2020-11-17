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Винтик системы. Суд не согласился, что «Жыве Беларусь» — оскорбительная фраза
Источник материала: Навiны
Внезапный поворот получило политическое уголовное дело Марии Сафоновой. Прокуратура, следствие и свидетели-ябатьки обвиняли девушку в осквернении здания циничными надписями и изображениями — рисунком бчб-флаг и фразой «Жыве Беларусь». Судья, как оказалось, не примкнула к их идейному лагерю.
17 ноября Инесса Оленская — адвокат по громкому уголовному делу о «циничности и оскорбительности» национальных символов — получила текст приговора от Юлии Шут — судьи Ленинского района Минска. Неделей ранее, 12 ноября, она
В тексте приговора (по словам Марии, в суде он полностью не зачитывался) мы прочли, что суд снял с Сафоновой обвинения в «осквернении зданий и иных сооружений циничными надписями». Но согласился с обвинением в порче имущества с наказанием — внимание — два месяца ареста (высшая санкция по ст. 341 УК). То есть, из-за рисунка и надписи асфальтовая дорожка и металлическая дверь якобы пришли в негодность.
Ложка меда
Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Инесса Оленская в комментарии для Naviny.by сказала, что после ознакомления с приговором чувства у нее смешанные: удовлетворение и изумление.
«Удовлетворение — по поводу того, что судья согласилась с доводами защиты и признала, что надпись “Жыве Беларусь” и изображение красно-бело-красного флага не являются циничными и не имеют оскверняющего содержания».
Однако, по словам адвоката, суд поступил алогично, сначала справедливо признав, что должен учитываться только реальный причиненный ущерб асфальтовой дорожке и металлической двери, а не гипотетический, который озвучивали в заседании истцы — коммунальные службы Минска.
«Что мы имеем? Осквернение отсутствует плюс ущерб не определен. Несмотря на это, приговор обвинительный. Отсюда и изумление», — поясняет Инесса Оленская.
Адвокат планирует подавать апелляцию в Минский городской суд, настаивая на переквалификации дела из уголовного в административное.
«Дверью технического помещения пользуются, по тротуару ходят, совершенно очевидно, что никакого приведения в негодность нет! Еще раз подчеркну, что нет и суммы реального причиненного ущерба! За умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, наступает административная ответственность! Не уголовная!» — констатирует Инесса Оленская.
Увольняя академика, кто-то очень спешил лизнуть
Политическое дело Марии Сафоновой имело последствия не только для нее. Ученого-историка, экспертное мнение которого о моральных характеристиках бчб-цветов прозвучало в суде, лишают работы.
16 ноября стало известно об увольнении из Института истории Академии наук специалиста высочайшего класса Алексея Шаланды — пока еще заведующего отделом генеалогии геральдики и нумизматики, кандидата исторических наук, доцента. Очевидно, что непродление контракта
Видимо, в президиуме НАН не понравились экспертные выводы Алексея Шаланды, позвучавшие в суде, а затем опубликованные в СМИ:
«Сочетание бело-красно-белый демонстрирует исторические национальные цвета белорусского народа. Они не имеют никакого циничного и оскорбительного содержания, не направлены на вред общественному порядку и не выражают пренебрежение к нравственным ценностям белорусов. Их публичная демонстрация свидетельствует о гордости за свой народ, о верности национальным традициям и ценностям, о патриотизме и поддержке независимости и суверенитета Республики Беларусь... Приписывание национальным символам циничных, оскорбительных качеств является проявлением неуважения к белорусскому народу и потенциально направлено на разжигание межнациональной розни и политических конфликтов в нашем обществе».
Именно благодаря этому экспертному мнению историка Алексея Шаланды судья сняла с Марии Сафоновой обвинения в «цинизме и оскорбительности» бчб-флага на асфальте.
Изумительно, как одна и та же информация вызывает у людей разные реакции — в зависимости от их внутренней оценки политической ситуации.
Подводные течения
Судья Юлия Шут неоднократно рассматривала дела, имеющие политический подтекст, и чаще всего не в пользу граждан. Однако на этот раз какой-то винтик системы не сработал по плану, создав пространство для разговора о справедливости и моральных ценностях. Почему?
Во-первых, слишком очевидна была слабость позиции обвинения. Ни одного доказательства циничности и оскорбительности в суде мы не услышали. Гособвинитель Юлия Довгало читала по бумажке слова о том, что «нанесенные надписи и рисунки портят эстетический вид, обезображивают здания и объекты, пользующиеся вниманием общественности».
«Это является пренебрежением к общепринятым нормам морали, общепринятым в обществе традициям и надругательством над ними», — сделала вывод без апелляции к хоть каким-то аргументам Юлия Довгало.
Во-вторых, огромную роль сыграли предоставленные адвокатом экспертные мнения ученых высокого класса из Академии наук Беларуси о том, что ни бчб, ни слова «Жыве Беларусь» не содержат в себе характеристик циничности или оскорблений. На их основании суд снял с Сафоновой часть обвинений.
В-третьих, заключительное слово адвоката Инессы Оленской, вызвавшее аплодисменты слушателей процесса, нам хочется верить, произвело впечатление и на судью. Адвокат говорила о законе, морали, материальной зависимости и мечте о том, что наши смутные времена пройдут, и мы снова сможем верить в закон. Подробнее с ним можно ознакомиться
В-четвертых, огласка. К делу проявили большой интерес независимые СМИ.
Почему тогда приговор все же обвинительный?
«Наша судебная система не готова к вынесению оправдательных приговоров. Ведь это будет расценено как вызов», — считает адвокат Инесса Оленская.
Какой-нибудь винтик разладился — и кончено
Лукашенко, из-за желания которого оставаться президентом Беларуси все мы сейчас живем в состоянии, мягко выражаясь, политического кризиса, не стесняется симпатизировать Иосифу Сталину. По мнению Лукашенко, Беларуси
Так вот что говорил кумир первого белорусского президента о людях, которых принято считать винтиками:
«Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звания незавидные, за людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы, командующие фронтами и армиями — грубо говоря, ничего не стоим. Какой-нибудь винтик разладился — и кончено».
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Редкий случай — судья по политическому делу не согласилась с обвинением.
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