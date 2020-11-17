«А-100 Комфорт» прислала жильцам Новой Боровой письмо. Вот что пишут и о чем просят

Источник материала: Tut.by

Обслуживающая Новую Боровую компания «А-100 Комфорт» сообщила жителям, что по требованию государственных органов она обязана обеспечить порядок на общественных территориях квартала, а также попросила жильцов убрать личное имущество с лестничных маршей, площадок и других общедоступных мест.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то снял вентиль с задвижки в одном из колодцев, которым открывается и перекрывается доступ воды в район. И сделать это человек без опыта, знаний и оборудования явно не мог .

Источники TUT.BY рассказывают, что отсутствие воды в Новой Боровой — это реакция на бело-красно-белую символику в общественных местах в квартале. Такое же мнение высказывают и местные жители.

«Минскводоканал», который отвечает за ремонт, рассказал, что водоснабжение жилого района Новая Боровая будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды. Задвижка до сих пор не отремонтирована.

Вечером во вторник обслуживающая квартал организация «А-100 Комфорт», разослала жителям следующее письмо:

— Порядок действий обслуживающих организаций регламентирован Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 (далее — Правила). В Правилах содержатся нормы, обязывающие эксплуатирующие организации сохранять здания и сооружения, а также элементы благоустройства и общих территорий «Новой Боровой» в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Напоминаем, что согласно пункту 17 Правил, размещение объявлений, плакатов, листовок и иных информационных материалов нерекламного характера осуществляется в специально предназначенных местах. Пунктом 5.3. Правил определено, что благоустройство и содержание включает в себя в том числе очистку зданий и сооружений, элементов благоустройства от надписей, листовок, объявлений, плакатов и иных подобных материалов. С учетом вышеизложенного, по требованию государственных органов, А-100 Комфорт как обслуживающая организация обязана обеспечить порядок на общественных территориях, в том числе их приведение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии, соответствующем предъявляемым требованиям. Хотим напомнить, что в состав общественных территорий и объектов благоустройства, относящихся к общему имуществу товариществ собственников, включены центральные площади кварталов, внутри дворовые территории, спортивные и детские площадки, площадки для отдыха и иные элементы благоустройства, а также территории мест общего пользования: подъезды, лестничные пролеты и лестничные марши, колясочные, лапомойки, окна в подъездах, заборы и калитки, ограждающие территорию закрытого двора. Обращаем особое внимание на места общего пользования и просим незамедлительно убрать личное имущество с лестничных маршей, площадок и других общедоступных мест. Напоминаем, что согласно Правилам пожарной безопасности и Правилам пользования жилыми помещениями все вышеуказанные места должны быть свободны. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Размещать личные вещи возможно только на территории частной собственности, т.е. на территории ваших квартир. Только вместе с жителями мы сможем сделать наш любимый район комфортным для жизни. Мы ценим каждого из вас и просим отнестись с пониманием к действиям обслуживающей организации. Берегите себя и своих близких.

Проще говоря, обслуживающая организация по требованию госорганов должна убрать из общественных мест квартала все лишнее — в том числе и бело-красно-белую символику.