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Белорусы победили в новом юмористическом проекте ТНТ
Источник материала: Tut.by
Белорусы
«Минские» стали первым чемпионом телепроекта «Импровизация. Команды». За команду выступают Сергей Шевелев, Артем Гаус, Сергей Горох и Максим Заяц.
— Поздравляем от всей души белорусов, которые по праву были сильнейшими в этом сезоне, — такой комментарий
Ребята из команды «Минские» в свою очередь
— Спасибо всем, кто поддерживал нас! И тех, кто приходил на наши первые технички в Минске, и тех, кто переживал за нас перед телевизором.
«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в нынешнем сезоне. Команда из Минска стала его первым победителем.
К слову, у минской команды есть
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Белорусы победили в первом сезоне юмористического проекта «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ. В финале команда «Минские» сразились с командой из Москвы и...
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