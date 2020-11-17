ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы победили в новом юмористическом проекте ТНТ

17.11.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы победили в первом сезоне юмористического проекта «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ. В финале команда «Минские» сразились с командой из Москвы и выиграли со счетом 117:103.


Команда «Минские». Фото: vk.com/improvteams

«Минские» стали первым чемпионом телепроекта «Импровизация. Команды». За команду выступают Сергей Шевелев, Артем Гаус, Сергей Горох и Максим Заяц.

— Поздравляем от всей души белорусов, которые по праву были сильнейшими в этом сезоне, — такой комментарий оставили создатели проекта в соцсети.

Ребята из команды «Минские» в свою очередь написали, что очень рады победе, потому что считают импровизацию в юморе сложным жанром.

— Спасибо всем, кто поддерживал нас! И тех, кто приходил на наши первые технички в Минске, и тех, кто переживал за нас перед телевизором.

«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в нынешнем сезоне. Команда из Минска стала его первым победителем.

К слову, у минской команды есть YouTube-канал Improv Minsk, где они выпускают шоу «На репите». Там парни придумывают смешные подводки к коротким видео. На данный момент вышло семь выпусков.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы победили в первом сезоне юмористического проекта «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ. В финале команда «Минские» сразились с командой из Москвы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил «навести порядок» в Минске в течение недели — и «без всякого варварства»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика