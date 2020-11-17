Белорусы победили в новом юмористическом проекте ТНТ

Источник материала: Tut.by

Белорусы победили в первом сезоне юмористического проекта «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ. В финале команда «Минские» сразились с командой из Москвы и выиграли со счетом 117:103.



Команда «Минские». Фото: vk.com/improvteams

«Минские» стали первым чемпионом телепроекта «Импровизация. Команды». За команду выступают Сергей Шевелев, Артем Гаус, Сергей Горох и Максим Заяц.

— Поздравляем от всей души белорусов, которые по праву были сильнейшими в этом сезоне, — такой комментарий оставили создатели проекта в соцсети.

Ребята из команды «Минские» в свою очередь написали , что очень рады победе, потому что считают импровизацию в юморе сложным жанром.

— Спасибо всем, кто поддерживал нас! И тех, кто приходил на наши первые технички в Минске, и тех, кто переживал за нас перед телевизором.

«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в нынешнем сезоне. Команда из Минска стала его первым победителем.

К слову, у минской команды есть YouTube-канал Improv Minsk , где они выпускают шоу «На репите». Там парни придумывают смешные подводки к коротким видео. На данный момент вышло семь выпусков.