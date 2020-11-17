Карпенко рассказал о признании российских дипломов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Беларусь признает дипломы, выданные в России, для этого есть соответствующие соглашения, заявил во вторник министр образования республики Игорь Карпенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил правительству проработать вопрос о непризнании дипломов , полученных белорусами в заграничных вузах.

"Мы признаем дипломы Российской Федерации, у нас есть процедура и соглашение соответствующее", - заверил журналистов Карпенко.

Что насчет учебы белорусов в России?

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что часть белорусских студентов, которые получают образование в России, могут получить российскую стипендию.

Привычные правила поступления белорусских абитуриентов в российские вузы, по словам Примакова, пока не меняются. Но этот вопрос уже обсуждается совместно с Миноборнауки РФ. Российская сторона заинтересована, чтобы здесь училось больше белорусских студентов.