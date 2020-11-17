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Карпенко рассказал о признании российских дипломов в Беларуси
17.11.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Беларусь признает дипломы, выданные в России, для этого есть соответствующие соглашения, заявил во вторник министр образования республики Игорь Карпенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил правительству проработать вопрос
"Мы признаем дипломы Российской Федерации, у нас есть процедура и соглашение соответствующее", - заверил журналистов Карпенко.
Что насчет учебы белорусов в России?
Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что часть белорусских студентов, которые получают образование в России, могут получить российскую стипендию.
Привычные правила поступления белорусских абитуриентов в российские вузы, по словам Примакова, пока не меняются. Но этот вопрос уже обсуждается совместно с Миноборнауки РФ. Российская сторона заинтересована, чтобы здесь училось больше белорусских студентов.
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Ранее глава государства сообщил о поручении правительству принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в зарубежных вузах.
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