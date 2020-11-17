ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санта-Клаус за стеклом или онлайн: как защитить деда от COVID

17.11.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Малышам придется достучаться до сказочного деда, исполняющего желания, сквозь оргстекло, а вот посидеть на коленях у Санты и вовсе не получится — в связи с пандемией COVID-19 владельцы рожденственских ярмарок установили для них защитные экраны.

На этой неделе состоялось традиционное открытие рождественского сезона — главный Санта-Клаус из своей резиденции в Рованиеми в Лапландии впервые объявил о этом онлайн. 

© RUPTLY
Рождественскую ель уже установили в Берлине

Торговые центры, которые годами изо всех сил пытались привлечь покупателей, не желают убивать праздничную традицию, которая является одним из их самых больших способов соблазнить людей во время исключительно важного сезона новогодних покупок. И все же они понимают, что многие люди могут остаться дома. Поэтому во многих городах США и Европы Санту усадили за ноутбук и организовали видеозвонки Zoom. Интересно, что виртуальные разговоры с детьми обычно продолжаются семь минут — примерно в два раза дольше, чем во время посещение торговых центров, где основная цель — сделать хороший снимок.

Еще одно неплохое решение для защиты от COVID придумали в датском зоопарке Ольборга. Там установили "снежный шар" с настоящим Сантой внутри — выглядит очень по-сказочному. Дети с удовольствием общаются с Сантой, и зоопарк доволен. А в Израиле Санту и вовсе поместили на солевом скоплении посреди Мертвого моря — это, правда, больше похоже на перформанс, чем на общение с любимым персонажем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И-зза возраста и веса Санта входит в группу риска по коронавирусу, однако оставить детей без подарков и поздравлений он не может даже во время пандемии. Что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель Мингорисполкома: в Новой Боровой «произошло явно умышленное повреждение запорной арматуры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика