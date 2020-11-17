Санта-Клаус за стеклом или онлайн: как защитить деда от COVID

Источник материала: Sputnik Беларусь

Малышам придется достучаться до сказочного деда, исполняющего желания, сквозь оргстекло, а вот посидеть на коленях у Санты и вовсе не получится — в связи с пандемией COVID-19 владельцы рожденственских ярмарок установили для них защитные экраны.

На этой неделе состоялось традиционное открытие рождественского сезона — главный Санта-Клаус из своей резиденции в Рованиеми в Лапландии впервые объявил о этом онлайн.

Торговые центры, которые годами изо всех сил пытались привлечь покупателей, не желают убивать праздничную традицию, которая является одним из их самых больших способов соблазнить людей во время исключительно важного сезона новогодних покупок. И все же они понимают, что многие люди могут остаться дома. Поэтому во многих городах США и Европы Санту усадили за ноутбук и организовали видеозвонки Zoom. Интересно, что виртуальные разговоры с детьми обычно продолжаются семь минут — примерно в два раза дольше, чем во время посещение торговых центров, где основная цель — сделать хороший снимок.

Еще одно неплохое решение для защиты от COVID придумали в датском зоопарке Ольборга. Там установили "снежный шар" с настоящим Сантой внутри — выглядит очень по-сказочному. Дети с удовольствием общаются с Сантой, и зоопарк доволен. А в Израиле Санту и вовсе поместили на солевом скоплении посреди Мертвого моря — это, правда, больше похоже на перформанс, чем на общение с любимым персонажем.