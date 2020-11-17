Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Теперь и в США: Трамп идет к признанию выборов нелигитимными ― эксперт

"Трамп идет к тому, чтобы признать эти выборы нелигитимными, и это очень серьезно, потому что американцы признают нелиитимными выборы в Беларуси, еще где-то. Вот сегодня перед ними стоит та же самая ситуация, когда в глазах мировой общественности, может быть, не сразу, но будет заложена бомба под администрацией Байдена, что она нелигитимна, что действительно результаты подтасованы", ― рассуждает аналитик.

Заявления Дональда Трампа о непризнании итогов выборов в США еще будут иметь большое значение, рассуждает собеседник Sputnik, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, "заявлением о том, что выборы противоречат конституции, Трамп намекает, что все-таки хотелВерховный суд США".

При этом по сравнению с 2016 годом, когда звучали обвинения в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы, сейчас "нет вообще никакого разговора, что кто-то вмешивался, что-то химичил", говорит собеседник.

"Существует такой заговор молчания о всех нарушениях, которые были на выборах. Обычно американская печать готова их рассмотреть, обсудить, а сегодня ситуация противоположная. Более того, есть соглашения между ведущими американскими телекомпаниями вообще эту проблему не рассматривать", ― рассказывает Васильев.

В то же время, по его словам, из всего того, что пришлось наблюдать в нынешней президентской кампании в США, "некоторые вещи невозможны даже статистически, например, в штате Висконсин по официальным данным явка составила порядка 90%, тогда как в среднем по стране около 60%".

"Понятно, что вбросы были просто чудовищные, они измеряются десятками и, может быть, даже сотнями тысяч голосов по всей территории США, есть очень много моментов", ― говорит Васильев.

Если есть метка о нелигитимности выборов, уже известно из международной практики, что подобные метки рано или поздно себя проявляют, утверждает собеседник, "и то, что Трамп к этому ведет, он борец и пример политика, который будет отстаивать свои интересы", резюмирует Васильев.

Напомним, накануне Дональд Трамп вновь объявил общественности о своей победе на президентских выборах в США, а лидерство своего соперника демократа Джо Байдена по набранному количеству голосов выборщиков объяснил тем, что выборы были сфальсифицированы.

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