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Правозащитника будут судить за выражение «настроения против насилия в рамках поддержки погибшего гражданина Бондаренко»

17.11.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Мозыре будут судить местного правозащитника Владимира Телепуна за участие в акции против милицейского насилия, на которой он присутствовал в качестве наблюдателя.

Правозащитника будут судить за выражение «настроения против насилия в рамках поддержки погибшего гражданина Бондаренко»
Владимир Телепун. Фото: Spring96.org.

Согласно написанному изысканным языком милицейскому протоколу, 15 ноября он принял активное участие в «несанкционированном массовом мероприятии «пикет», проходившем от дома № 32 по бульвару Юности до дома № 1, в ходе которого публично выражал свое общественно-политическое настроение против насилия в рамках поддержки погибшего гражданина Бондаренко в Минске».

Правозащитник сообщил БелаПАН, что 15 ноября в Мозыре проходила акция против милицейского насилия, он там присутствовал как наблюдатель и был задержан милицией. По оценкам правозащитника, в акции участвовало 100-150 человек, задержано восемь. «У меня суда еще не было. Но некоторые другие задержанные получили штрафы и сутки. Суды проходили в здании РОВД», — отметил Телепун.

Он также поделился копией рапорта, составленного сотрудником милиции в отношении жительницы Мозыря, которая 1 ноября «приняла активное участие в несанкционированном мероприятии», так как «демонстративно демонстрировала «Зонтик бело красного цвета», на неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировала и продолжала совершать правонарушение» (орфография сохранена).

Хотя жительница Мозыря утверждала на суде, что у нее не было в руках бело-красного зонтика, она получила штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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В Мозыре будут судить местного правозащитника Владимира Телепуна за участие в акции против милицейского насилия, на которой он присутствовал в качестве...
 
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