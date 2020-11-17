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Правозащитника будут судить за выражение «настроения против насилия в рамках поддержки погибшего гражданина Бондаренко»
Источник материала: Навiны
В Мозыре будут судить местного правозащитника Владимира Телепуна за участие в акции против милицейского насилия, на которой он присутствовал в качестве наблюдателя.
Согласно написанному изысканным языком милицейскому протоколу, 15 ноября он принял активное участие в «несанкционированном массовом мероприятии «пикет», проходившем от дома № 32 по бульвару Юности до дома № 1, в ходе которого публично выражал свое общественно-политическое настроение против насилия в рамках поддержки погибшего гражданина Бондаренко в Минске».
Правозащитник сообщил
Он также поделился копией рапорта, составленного сотрудником милиции в отношении жительницы Мозыря, которая 1 ноября «приняла активное участие в несанкционированном мероприятии», так как «демонстративно демонстрировала «Зонтик бело красного цвета», на неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировала и продолжала совершать правонарушение» (орфография сохранена).
Хотя жительница Мозыря утверждала на суде, что у нее не было в руках бело-красного зонтика, она получила штраф в 30 базовых величин (810 рублей).
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Правозащитника будут судить за выражение «настроения против насилия в рамках поддержки погибшего гражданина Бондаренко»
В Мозыре будут судить местного правозащитника Владимира Телепуна за участие в акции против милицейского насилия, на которой он присутствовал в качестве...
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