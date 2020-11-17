Мингорсуд требует от портала tut.by опровержения информации об административном аресте беременной

Минский городской суд заявляет, что опубликованная на портале tut.by информация об административном аресте беременной жительницы столицы не соответствует действительности, и требует ее опровержения.





Статья, в которой изложена упомянутая информация, вышла 16 ноября под заголовком «Минчанку задержали на «Площади перемен», в суде она заявила, что беременна. Ей дали 25 суток ареста».

«Сообщаем, что опубликованная 16 ноября 2020 года в 18.32 интернет-ресурсом ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» информация о том, что такая мера административного взыскания, как арест, применена к беременной женщине, — недостоверна», — говорится в сообщении пресс-службы Минского городского суда, опубликованном на сайте Верховного суда.

Отмечается, что 16 ноября минчанку 1997 года рождения суд Фрунзенского района Минска арестовал на 15 суток по части 3 статьи 23.34 КоАП (повторное за год участие в несанкционированном мероприятии) и еще на 15 суток — по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника милиции). Путем частичного сложения взысканий окончательно женщина получила 25 суток административного ареста.

«В ходе судебного заседания женщина заявляла об имеющейся у нее беременности, однако документального подтверждения своих слов суду не предоставила. Минчанка была обследована в одном из учреждений здравоохранения Минска, где факт ее якобы беременности не подтвердился», — говорится в сообщении.

В связи с этим Мингорсуд «обращает внимание интернет-ресурса на необходимость опубликовать опровержение».

В комментарии БелаПАН главный редактор tut.by Марина Золотова заявила, что в публикации не утверждается, что женщина действительно беременна. «Мы написали, что минчанка заявила о беременности, — она на самом деле так сказала. Но это не значит, что она действительно беременна. Будем разбираться», — сказала Золотова.

Это не первая попытка преследования властями портала tut.by. 29 сентября Мининформ сообщил о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания tut.by на основании подписанного в тот же день приказа — из-за четырех письменных предупреждений «в связи с нарушением ст. 4 и 49 закона о СМИ».

Министерство подало в Экономический суд Минска иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, который был принят в производство 25 сентября. По итогам предварительного заседания в этом суде 8 октября судья Иван Мойсейчик приостановил производство по делу до рассмотрения в Верховном суде иска об обжаловании «ТУТ БАЙ МЕДИА» предупреждений Мининформа. 12 ноября Верховный суд частично удовлетворил иск ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», признав недействительным одно из трех обжалованных письменных предупреждений Министерства информации (всего их было четыре), на основании которых оно сочло возможным приостановить выпуск сетевого издания tut.by. Несмотря на решение Верховного суда, у tut.by остается три письменных предупреждения, что дает Мининформу право на лишение портала статуса сетевого издания через суд.