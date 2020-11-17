ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский МИД заявил о введении санкций в отношении стран ЕС и Канады, но их список пока не публикует

17.11.2020 19:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

После совещания с Александром Лукашенко по поводу внешней политики на сайте Министерства иностранных дел Беларуси появилось заявление: «В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 г. Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде».

«В рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок.

Беларусь — независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями. Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство.

У санкций нет перспектив. Не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет. Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью — историческая ошибка европейской бюрократии. На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны.

Призываем Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось „сломать по своим лекалам“, а в Беларуси пошло как-то не так. Единственный перспективный путь — ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС. В этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После совещания с Александром Лукашенко по поводу внешней политики на сайте Министерства иностранных дел Беларуси появилось заявление: «В связи с исполнительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Санта-Клаус за стеклом или онлайн: как защитить деда от COVID
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика