Белорусский МИД заявил о введении санкций в отношении стран ЕС и Канады, но их список пока не публикует

Источник материала: Onliner

После совещания с Александром Лукашенко по поводу внешней политики на сайте Министерства иностранных дел Беларуси появилось заявление : «В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 г. Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде».

«В рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок.

Беларусь — независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями. Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство.

У санкций нет перспектив. Не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет. Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью — историческая ошибка европейской бюрократии. На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны.

Призываем Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось „сломать по своим лекалам“, а в Беларуси пошло как-то не так. Единственный перспективный путь — ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС. В этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе».